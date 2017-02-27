это закончился срок размещения ОВГЗ?
или бегут нерезы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:23
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я так понимаю, когда после конца 2008 - начала 2009 года, когда гривна стабилизировалась около 8, при каждом чихе на 5-10 копеек, все ванговали ракету на 12-15.
А ведь сейчас аналогичная история может быть (правда 5 лет после девала уже прошло, но ничего). Только коридорчик не пару копеек, а пару гривень.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 жов, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32
Ребята, сколько можно вас учить, что все статданные по экономическому росту расчитываются по методике МВФ по натуральным показателям и по денежным, очищенным от инфляции? Даже фактор теневой экономики учитывается и включается. Так что верьте тем данным, которые вам дают. Они очень скурпулезно перепроверяются МВФ и ВБ.
И переживайте по поводу того, а не занижают ли они реальные цифры роста?
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:36
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37
Наш деревянный коллега не любит классиков.
Стерли Высоцкого, сотрут и Лаэртского.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На 30.12.2019 имхо па 27.50 будет
а если па25.хх, то в 2020 году к октябрю па16 получим
вусе простые расчётики мерез М0 и ЗВР показывают на16.00 !!!!
а с 2004 по 2013 с точностью до 5% совпадали расчётные значения курса с фактическим.
разрыв был с 2016 по 2018 включительно: курс факт от 26 был, а расчётный чётко 16.0 указывал.
И только в 2019 году корректировка фактического курса к расчётному состоялась.
Тот кто внимательно присмотрелся к проостенькой табличке этого расчёта, сейчас обогатился.
В 2020 году идём на 16 к сожалению моему
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 22 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:41
тренд із юор френд
нє гані.
вчора злив ойру ПА27.8
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 жов, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:46
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:54
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