Додано: Вів 22 жов, 2019 11:41

Senkiv написав: начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..

ЕксПЕРДИ драні.



*Відправлено з Чату начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..ЕксПЕРДИ драні.

нє гані.

вчора злив ойру ПА27.8 нє гані.вчора злив ойру ПА27.8

Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 жов, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/