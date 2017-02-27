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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2526252725282529>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:59

  Libo написав:
  edvardd написав:интересно, почему тогда бакс падает?


Я вам давно говорю, бакс будет падать по отношению ко всем валютам ибо такова воля Трампа. У него скоро выборы, ему нужна победа хотя бы в войне валютной. 8)

как бакс может падать если все центробанки ориентируются на него? Это нужно их желание укреплять свои валюты, поскольку мировые цены в долларах будет дорожать их экспорт. Тут хотелок трампа как бы мало, доллар как коридор в коммуналке, поскольку его используют все - не принадлежит никому.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 жов, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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  Долярчик написав:... курс - вниз, раз-два! :)

Вверх, три-чотири :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:02

Свіже інтерв'ю Гонтаревої

Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 22 жов, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Останнє корекційне дно на міжбанку 24,50 готівка не повірила і не спускалась на ці рівні. Тепер вимальовується 24,80 готівка також не вірить і не спуститься на ці рівні...
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:15

  Василь-Рівне написав: Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку,


На каблуках 15 см наверное бедняжка,как жулька?
Сделала всех нищими со своей дефолтной девальвацией,рефинанс направо и налево,никаких мораториев для бахматых воров,а теперь,имея лямов 200 не гривен,можно позволить себе быть "сильной духом",даже кафедру прикупить в лондонах радом с лепсами для важности,красотища!!!

Кто ещё шарлатаны,охмурившие 73% или один шоколадный со свитой чивокуни?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:18

  twin написав:Останнє корекційне дно на міжбанку 24,50 готівка не повірила і не спускалась на ці рівні. Тепер вимальовується 24,80 готівка також не вірить і не спуститься на ці рівні...


Истерики застрявших в долларе по 28 усиливались,ребята,имейте честь признаваться в собственной глупости,ваш святой пэдро растоптал гривну,теперь же 5 лет можно на курс не смотреть,это вам не "шо 200 баксов нема?",а уже есть,но в 4-ре раза дороже :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:23

война была уже при курсе 10-11/$
нельзя все спихивать на войну - за эту ложь прогнали Петра.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24,80-24.88
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:27

quote="4776328:SILVER_UA"
  flyman написав:
  SILVER_UA написав:
  flyman написав:ПА27.8

в ТАС ?

пб. сьогодні вже ПА27.6

приват ? а где был такой курс, в кассе ? нбу ниже 24.80 не хочет что-то
==
євро. деталі в ПП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:31

  Василь-Рівне написав:Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!


ААА, ось звідки скільки срачу. П-боти перефарбувалися в Г-ботів
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