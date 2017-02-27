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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:59
Libo написав: edvardd написав:
интересно, почему тогда бакс падает?
Я вам давно говорю, бакс будет падать по отношению ко всем валютам ибо такова воля Трампа. У него скоро выборы, ему нужна победа хотя бы в войне валютной.
как бакс может падать если все центробанки ориентируются на него? Это нужно их желание укреплять свои валюты, поскольку мировые цены в долларах будет дорожать их экспорт. Тут хотелок трампа как бы мало, доллар как коридор в коммуналке, поскольку его используют все - не принадлежит никому.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 22 жов, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:02
Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 22 жов, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:03
Останнє корекційне дно на міжбанку 24,50 готівка не повірила і не спускалась на ці рівні. Тепер вимальовується 24,80 готівка також не вірить і не спуститься на ці рівні...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:15
Василь-Рівне написав:
Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку,
На каблуках 15 см наверное бедняжка,как жулька?
Сделала всех нищими со своей дефолтной девальвацией,рефинанс направо и налево,никаких мораториев для бахматых воров,а теперь,имея лямов 200 не гривен,можно позволить себе быть "сильной духом",даже кафедру прикупить в лондонах радом с лепсами для важности,красотища!!!
Кто ещё шарлатаны,охмурившие 73% или один шоколадный со свитой чивокуни?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:18
twin написав:
Останнє корекційне дно на міжбанку 24,50 готівка не повірила і не спускалась на ці рівні. Тепер вимальовується 24,80 готівка також не вірить і не спуститься на ці рівні...
Истерики застрявших в долларе по 28 усиливались,ребята,имейте честь признаваться в собственной глупости,ваш святой пэдро растоптал гривну,теперь же 5 лет можно на курс не смотреть,это вам не "шо 200 баксов нема?",а уже есть,но в 4-ре раза дороже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:23
война была уже при курсе 10-11/$
нельзя все спихивать на войну - за эту ложь прогнали Петра.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:26
Чернiвцi 24,80-24.88
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:27
quote="4776328:SILVER_UA"
flyman написав: SILVER_UA написав: flyman написав:
ПА27.8
в ТАС ?
пб. сьогодні вже ПА27.6
приват ? а где был такой курс, в кассе ? нбу ниже 24.80 не хочет что-то
==
євро. деталі в ПП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:31
Василь-Рівне написав:
Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!
ААА, ось звідки скільки срачу. П-боти перефарбувалися в Г-ботів
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