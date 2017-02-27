Додано: Вів 22 жов, 2019 12:02

Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!





Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 22 жов, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.