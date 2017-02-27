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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2526252725282529

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... не знаю, знаю... але "Квартал-95" і про Зе-президента жостко жартував і про його команду(якщо дивитися повний випуск)
- так що то не тільки бідній Лєрці перепало... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Сделала всех нищими со своей дефолтной девальвацией

ну если ты в гривне сидел то это твои проблемы
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:01

  Moneta написав:война была уже при курсе 10-11/$
нельзя все спихивать на войну - за эту ложь прогнали Петра.

...и каждый котел и "наступление" поднимали коэф.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02

  Yuri_61 написав:На 30.12.2019 имхо па 27.50 будет

а если па25.хх, то в 2020 году к октябрю па16 получим
вусе простые расчётики мерез М0 и ЗВР показывают на16.00 !!!!

а с 2004 по 2013 с точностью до 5% совпадали расчётные значения курса с фактическим.
разрыв был с 2016 по 2018 включительно: курс факт от 26 был, а расчётный чётко 16.0 указывал.
И только в 2019 году корректировка фактического курса к расчётному состоялась.
Тот кто внимательно присмотрелся к проостенькой табличке этого расчёта, сейчас обогатился.
В 2020 году идём на 16 к сожалению моему

Ага, скажите еще по 16 за кило. А землю будем продавать по $5000 не за гектар, а за ведро. :P
Востаннє редагувалось Dobrofey в Вів 22 жов, 2019 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:03

  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

  Василь-Рівне написав:Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!



Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер. Почему нельзя было принять этот же пакет мер, вместе с теми самыми пресловутыми ножницами (к-рые оказались достаточно эффективными в итоге), как только курс зашел выше 20? Хотя-бы. Всё только угрожали, что вот-вот.
Почему далее вместе с минфином и Яреськой не внедрили нынешнюю схему по привлечению денег через ОВГЗ, в годах 2016-2017, если, как нам сейчас говорят, это хорошая схема.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 жов, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09

  Libo написав:
  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?



Обычно кризизы - это такое же нормальное состояние рынка как и рост, необходимое для поддержания экономики в балансе (ну и естественно для фиксации прибыли нужными людьми). Каким таким образом, если в следующем и 2021 году не будет кризиса, экономика будет в дальнейшем находится в балансе и перейдет на следующую стадию роста? Если уже сейчас везде идет ее замедление. Наоборот ситуация только усугубится, по-моему.
Alex2007
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