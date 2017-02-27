... не знаю, знаю... але "Квартал-95" і про Зе-президента жостко жартував і про його команду(якщо дивитися повний випуск)
- так що то не тільки бідній Лєрці перепало...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... не знаю, знаю... але "Квартал-95" і про Зе-президента жостко жартував і про його команду(якщо дивитися повний випуск)
- так що то не тільки бідній Лєрці перепало...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:01
...и каждый котел и "наступление" поднимали коэф.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02
Ага, скажите еще по 16 за кило. А землю будем продавать по $5000 не за гектар, а за ведро.
Востаннє редагувалось Dobrofey в Вів 22 жов, 2019 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:03
Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04
Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер. Почему нельзя было принять этот же пакет мер, вместе с теми самыми пресловутыми ножницами (к-рые оказались достаточно эффективными в итоге), как только курс зашел выше 20? Хотя-бы. Всё только угрожали, что вот-вот.
Почему далее вместе с минфином и Яреськой не внедрили нынешнюю схему по привлечению денег через ОВГЗ, в годах 2016-2017, если, как нам сейчас говорят, это хорошая схема.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 жов, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09
Обычно кризизы - это такое же нормальное состояние рынка как и рост, необходимое для поддержания экономики в балансе (ну и естественно для фиксации прибыли нужными людьми). Каким таким образом, если в следующем и 2021 году не будет кризиса, экономика будет в дальнейшем находится в балансе и перейдет на следующую стадию роста? Если уже сейчас везде идет ее замедление. Наоборот ситуация только усугубится, по-моему.
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