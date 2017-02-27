Додано: Вів 22 жов, 2019 13:46

vitaliian написав: что значит допустили? а валюта в стране была, чтобы продать всем желающим ниже 25? что значит допустили? а валюта в стране была, чтобы продать всем желающим ниже 25?

Абсолютно

Я говорю о периоде начала 2015 года - что поменяли те две недели, кроме как всех и так распугать тридцаткой и сороковкой, (а кого-то и загнать) в то неспокойное время.Хотели бы - могли поспособствовать такому курсу "все что выше 25 - НЕТ".уверен.Так же само как "захотели" чтобы курс был 21-22 весной-летом-начале осени 2015. И ничего не случилось. Все живы в итоге. Потом уже могли и попустить на 26 и т.д., хотя думаю надобности такой бы не было бы уже.Конечно теперь когда помащали 30-40, то многие туда хотели на протяжении последних пару лет и будут хотеть возвратиться. И сделать это по-моему будет легче, чем если б их не было в тот острый момент. Конечно не будет сильного доверия нацвалюте после такого.А то как-то странно они применяют свое "инфляционное таргетирование", тут курс можно отпустить, тут нельзя.Всем понятно, что это все рукотворно, и рынка толком тогда не было. Даже сейчас есть большая спорность в его рыночности.Но это все ИМХО с учетом воспаленой фантазии активного наблюдателя.