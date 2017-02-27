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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2527252825292530>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02

  Yuri_61 написав:На 30.12.2019 имхо па 27.50 будет

а если па25.хх, то в 2020 году к октябрю па16 получим
вусе простые расчётики мерез М0 и ЗВР показывают на16.00 !!!!

а с 2004 по 2013 с точностью до 5% совпадали расчётные значения курса с фактическим.
разрыв был с 2016 по 2018 включительно: курс факт от 26 был, а расчётный чётко 16.0 указывал.
И только в 2019 году корректировка фактического курса к расчётному состоялась.
Тот кто внимательно присмотрелся к проостенькой табличке этого расчёта, сейчас обогатился.
В 2020 году идём на 16 к сожалению моему

Ага, скажите еще по 16 за кило. А землю будем продавать по $5000 не за гектар, а за ведро. :P
Востаннє редагувалось Dobrofey в Вів 22 жов, 2019 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:03

  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

  Василь-Рівне написав:Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!



Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер. Почему нельзя было принять этот же пакет мер, вместе с теми самыми пресловутыми ножницами (к-рые оказались достаточно эффективными в итоге), как только курс зашел выше 20? Хотя-бы. Всё только угрожали, что вот-вот.
Почему далее вместе с минфином и Яреськой не внедрили нынешнюю схему по привлечению денег через ОВГЗ, в годах 2016-2017, если, как нам сейчас говорят, это хорошая схема.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 жов, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09

  Libo написав:
  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?



Обычно кризизы - это такое же нормальное состояние рынка как и рост, необходимое для поддержания экономики в балансе (ну и естественно для фиксации прибыли нужными людьми). Каким таким образом, если в следующем и 2021 году не будет кризиса, экономика будет в дальнейшем находится в балансе и перейдет на следующую стадию роста? Если уже сейчас везде идет ее замедление. Наоборот ситуация только усугубится, по-моему.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:16

  Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер.

Возможно Вы запамятовали. Искренне. Я напомню.
Пакет жесточайших административных ограничительных мер был принят еще в 2014 году. Осенью того самого 2014 года наша компания покупала доллары для погашения обязательств перед нерезидентом. И я очень хорошо помню эти заявки на сумму не более 50 тыс. долларов в день, покупку доллара на условиях Т+6 и прочие "радости". Впрочем, причины, зачем эти "радости" были введены, все прекрасно понимали и не бухтели. Тогда. Зато сейчас много критиков вылезло.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:19

  Alex2007 написав:Почему далее вместе с минфином и Яреськой не внедрили нынешнюю схему по привлечению денег через ОВГЗ, в годах 2016-2017, если, как нам сейчас говорят, это хорошая схема.

Кто говорит?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер. Почему нельзя было принять этот же пакет мер, вместе с теми самыми пресловутыми ножницами (к-рые оказались достаточно эффективными в итоге),
что значит допустили? а валюта в стране была, чтобы продать всем желающим ниже 25? Это последние годы валюты в каждой обменке бери не хочу, тогда был дефицит, даже у оптовых менял надо было заказывать и ждать звонка "приезжай валюта есть". Обогатились те кто мог брать на межбанке и сдавать на черном рынке, там гривна был зазор на каждом долларе. Читал что под обеспечение черного рынка, самолеты с наличными долларами прилетали каждый день.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:35

  Dimar написав:
  Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер.

Возможно Вы запамятовали. Искренне. Я напомню.
Пакет жесточайших административных ограничительных мер был принят еще в 2014 году. Осенью того самого 2014 года наша компания покупала доллары для погашения обязательств перед нерезидентом. И я очень хорошо помню эти заявки на сумму не более 50 тыс. долларов в день, покупку доллара на условиях Т+6 и прочие "радости". Впрочем, причины, зачем эти "радости" были введены, все прекрасно понимали и не бухтели. Тогда. Зато сейчас много критиков вылезло.


Так в несколько шагов они принимались, постепенно. Но насколько помню, самые "жесткие" и действенные были приняты именно в конце февраля 2015 года. Если их бы применили чуть-чуть на месяц раньше, глядишь и не было бы того беспредела по 30-40, максимум показали 25 и все. Хотели бы - смогли. Мне так кажется, но может я конечно ошибаюсь. Просто дико рукотворным выглядит график курса гривны того времени, да и сейчас тоже впрочем ... :?

Кто говорит?

Минфин и говорит :) , когда сначала заявляют про такие планы размещения в бюджете, а потом каждый раз отчитываются про успешные размещения.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:что значит допустили? а валюта в стране была, чтобы продать всем желающим ниже 25?


https://i.paste.pics/69ef80e8f309cf92fc ... 048757.png

Я говорю о периоде начала 2015 года - что поменяли те две недели, кроме как всех и так распугать тридцаткой и сороковкой, (а кого-то и загнать) в то неспокойное время.
Хотели бы - могли поспособствовать такому курсу "все что выше 25 - НЕТ". Абсолютно уверен.
Так же само как "захотели" чтобы курс был 21-22 весной-летом-начале осени 2015. И ничего не случилось. Все живы в итоге. Потом уже могли и попустить на 26 и т.д., хотя думаю надобности такой бы не было бы уже.

Конечно теперь когда помащали 30-40, то многие туда хотели на протяжении последних пару лет и будут хотеть возвратиться. И сделать это по-моему будет легче, чем если б их не было в тот острый момент. Конечно не будет сильного доверия нацвалюте после такого.

А то как-то странно они применяют свое "инфляционное таргетирование", тут курс можно отпустить, тут нельзя. :lol: Всем понятно, что это все рукотворно, и рынка толком тогда не было. Даже сейчас есть большая спорность в его рыночности.

Но это все ИМХО с учетом воспаленой фантазии активного наблюдателя. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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