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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2527252825292530

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:19

  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:30

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...

Тогда уж предлагаю озвучить пожелания к опросу для админов
Лично мне были бы интересны опросы

1. В каком месяце ожидаете максимальный курс
1.1 11.19
1.2 12.19
1.3 01.20
1.4 02.20
1.5 03.20

2. Какой курс будет минимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 25
2.3 24
2.4 23
2.5 27

3. Какой курс будет максимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 27
2.3 28
2.4 29
2.5 30
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33

  Василь-Рівне написав:Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!


что то я вспомнил Юлю Тимошенко на возику і Луценка в тюрьме
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:34

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...


Тут еще важно разграничивать обычные хотелки с реальными оценками будущего курса. А то часто бывает, когда в подобные опросы попадает именно первое. :mrgreen:
Alex2007
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