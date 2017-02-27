|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:19
Долярчик написав:
... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:30
asti написав: Долярчик написав:
... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...
Тогда уж предлагаю озвучить пожелания к опросу для админов
Лично мне были бы интересны опросы
1. В каком месяце ожидаете максимальный курс
1.1 11.19
1.2 12.19
1.3 01.20
1.4 02.20
1.5 03.20
2. Какой курс будет минимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 25
2.3 24
2.4 23
2.5 27
3. Какой курс будет максимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 27
2.3 28
2.4 29
2.5 30
и это пройдет
-
ЧИА
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33
Василь-Рівне написав:
Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!
что то я вспомнил Юлю Тимошенко на возику і Луценка в тюрьме
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1464
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2517 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:34
asti написав: Долярчик написав:
... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...
Тут еще важно разграничивать обычные хотелки с реальными оценками будущего курса. А то часто бывает, когда в подобные опросы попадает именно первое.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16000
|1921268
|
|
|286
|30105
|
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
|
|6729
|1465174
|
|