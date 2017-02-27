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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2528252925302531>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:30

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...

Тогда уж предлагаю озвучить пожелания к опросу для админов
Лично мне были бы интересны опросы

1. В каком месяце ожидаете максимальный курс
1.1 11.19
1.2 12.19
1.3 01.20
1.4 02.20
1.5 03.20

2. Какой курс будет минимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 25
2.3 24
2.4 23
2.5 27

3. Какой курс будет максимальным в течение года с 01.11.19 до 01.11.20
2.1 26
2.2 27
2.3 28
2.4 29
2.5 30
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33

  Василь-Рівне написав:Від вчора про курс при папєрєдніках і чому він не не зупинився на позначках 13-15 грн. Непогано виглядає, навіть сидячі на інвалідному візку, сильна духом людина!


что то я вспомнил Юлю Тимошенко на возику і Луценка в тюрьме
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:34

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...


Тут еще важно разграничивать обычные хотелки с реальными оценками будущего курса. А то часто бывает, когда в подобные опросы попадает именно первое. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:47

  Dimar написав:
  Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер.

Возможно Вы запамятовали. Искренне. Я напомню.
Пакет жесточайших административных ограничительных мер был принят еще в 2014 году. Осенью того самого 2014 года наша компания покупала доллары для погашения обязательств перед нерезидентом. И я очень хорошо помню эти заявки на сумму не более 50 тыс. долларов в день, покупку доллара на условиях Т+6 и прочие "радости". Впрочем, причины, зачем эти "радости" были введены, все прекрасно понимали и не бухтели. Тогда. Зато сейчас много критиков вылезло.

Правильно,всем жестокие меры,а своим рефинанс на сотни лямов, и дальше по накатанной дорожке-купили валюту на МБ ,задерли курс,вывели на Лондоны, можно грохать очередной банк и концы в воду. А потом повторить столько раз,сколько харя не треснет и выдержит инвалидности визок.
Действительно запамятовали,такой цинизм от шоколада надо поискать в мире,кто купит по 14 пожалеет,а потом прошли выборы и можно было всех умножать на дефолтный ноль, а лохам петь песни о войне,а о своих подвигах забыть
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..........22.10.2019..........23.10.2019
дата розрахунку.........21.10.2019..........22.10.2019
Долар США................2497,5156...........2484,4629
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Стартовали на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали очень плавное снижение, которое к 10-30 достигло 2 копеек. Потом 20 минут постояли, отскочили на копейку и снова остановились до 11-40. Потом приподнялись еще на полкопейки и с котировками на полкопейки ниже открытия встретили время расчета справочного курса.
Как и накануне, основные события начали развиваться во второй половине торгов. С 12-20 до 13 подросли на 4.5 копейки, достигнув уровней вчерашнего закрытия, после чего начался период обеденной стабильности. После обеда, не меняя бидов, на 1.5 копейки сузили спред сверху и снова остановились. В таком состоянии покоя и встретили в 15-30 официальный курс.

Этот день в истории:
2017 - 2653.89 (-169)
2018 - 2808.04 (-325)

2016 - 2566.28
2015 - 2228.05
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:что значит допустили? а валюта в стране была, чтобы продать всем желающим ниже 25?


https://i.paste.pics/69ef80e8f309cf92fc ... 048757.png

Я говорю о периоде начала 2015 года - что поменяли те две недели, кроме как всех и так распугать тридцаткой и сороковкой, (а кого-то и загнать) в то неспокойное время.
Хотели бы - могли поспособствовать такому курсу "все что выше 25 - НЕТ". Абсолютно уверен.

Не забывайте новейшую историю. Это было время боёв за Дебальцево и всеукраинского шухера из гривны.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:57

  Libo написав:
  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?


Кризис будет в следующем году ориентировочно в августе-сентябре, рекомендую продать акцульки особенно шахтёров, если золото сложится на 30%, то шахтёры в 3 раза, а это больно...
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня продали дежурные 3 млрд грн облигаций.
Интересно, кто их покупает.
Плюс завтра выплаты 500 мнл долларов.
Предполагаю, предложений по доллару будет достаточно, чтобы укрепить гривну еще на пару десятков копеек.
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:04

  Alex2007 написав:Так в несколько шагов они принимались, постепенно. Но насколько помню, самые "жесткие" и действенные были приняты именно в конце февраля 2015 года. Если их бы применили чуть-чуть на месяц раньше, глядишь и не было бы того беспредела по 30-40, максимум показали 25 и все. Хотели бы - смогли. Мне так кажется, но может я конечно ошибаюсь. Просто дико рукотворным выглядит график курса гривны того времени, да и сейчас тоже впрочем ... :?

1. Нет. Самые жесткие ограничения были в конце 2014 и самом начале 2015 года. Валюту очень сложно было купить. При этом искусственно держали курс около 15-16 грн. В начале февраля 2015 главой НБУ стала Гонтарева. И сразу перестали держать искусственный уровень около 16. В последующем ограничения потихоньку начали смягчать, а потом уже и отменять. Но для снятия ограничений вначале надо было убрать искусственно удерживаемый уровень.
В любом случае, претензии что НБУ что-то не сделал раньше февраля 2015 - точно не к Гонтаревой.

2. Посмотрите график любой валюты в период резкой девальвации. Или периоды резкого колебания цены на любой другой актив. Практически всегда происходит "занос" в противоположную сторону с возвратом к новой норме. Колебания. И особенно ярко это выражается, когда перед этим цену искусственно сдерживали. Эффект распрямления сжатой пружины. Психология. Паника. Все это неизбежно.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:09

Аукціон


Вітаюсь совсіма!

https://mof.gov.ua/storage/files/266%20 ... D1%82.docx

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
3 011 605 263,11 грн.

ВДАЛИЙ!!! Якось всім потрібна гривня.

Маємо:
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
500 297 803,84 || 512 858 560,72 || 1 998 448 898,55

Встановлений рівень дохідності 15,40% 14,80% 15,15%

Десь попало в очі, що Московіти при своїх 7% розмірковують о знижці на 1,5 відсотка! Що ж тоді НБУ 24 жовтня зі ставкою робити?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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