Додано: Вів 22 жов, 2019 14:54

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..........22.10.2019..........23.10.2019

дата розрахунку.........21.10.2019..........22.10.2019

Долар США................2497,5156...........2484,4629

После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.

Стартовали на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали очень плавное снижение, которое к 10-30 достигло 2 копеек. Потом 20 минут постояли, отскочили на копейку и снова остановились до 11-40. Потом приподнялись еще на полкопейки и с котировками на полкопейки ниже открытия встретили время расчета справочного курса.

Как и накануне, основные события начали развиваться во второй половине торгов. С 12-20 до 13 подросли на 4.5 копейки, достигнув уровней вчерашнего закрытия, после чего начался период обеденной стабильности. После обеда, не меняя бидов, на 1.5 копейки сузили спред сверху и снова остановились. В таком состоянии покоя и встретили в 15-30 официальный курс.



Этот день в истории:

2017 - 2653.89 (-169)

2018 - 2808.04 (-325)



2016 - 2566.28

2015 - 2228.05