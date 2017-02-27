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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2528252925302531

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:09

  somilitark написав:
  Dimar написав:
  Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер.

Возможно Вы запамятовали. Искренне. Я напомню.
Пакет жесточайших административных ограничительных мер был принят еще в 2014 году. Осенью того самого 2014 года наша компания покупала доллары для погашения обязательств перед нерезидентом. И я очень хорошо помню эти заявки на сумму не более 50 тыс. долларов в день, покупку доллара на условиях Т+6 и прочие "радости". Впрочем, причины, зачем эти "радости" были введены, все прекрасно понимали и не бухтели. Тогда. Зато сейчас много критиков вылезло.

Правильно,всем жестокие меры,а своим рефинанс на сотни лямов, и дальше по накатанной дорожке-купили валюту на МБ ,задерли курс,вывели на Лондоны, можно грохать очередной банк и концы в воду. А потом повторить столько раз,сколько харя не треснет и выдержит инвалидности визок.
Действительно запамятовали,такой цинизм от шоколада надо поискать в мире,кто купит по 14 пожалеет,а потом прошли выборы и можно было всех умножать на дефолтный ноль, а лохам петь песни о войне,а о своих подвигах забыть

У Вас что-то случилось? Неприятности? Не переживайте так, все наладится. Чтобы это ни было, сочувствую.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:10

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...

А що це змінить :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:1. Нет. Самые жесткие ограничения были в конце 2014 и самом начале 2015 года. Валюту очень сложно было купить. При этом искусственно держали курс около 15-16 грн. В начале февраля 2015 главой НБУ стала Гонтарева. И сразу перестали держать искусственный уровень около 16. В последующем ограничения потихоньку начали смягчать, а потом уже и отменять. Но для снятия ограничений вначале надо было убрать искусственно удерживаемый уровень.
В любом случае, претензии что НБУ что-то не сделал раньше февраля 2015 - точно не к Гонтаревой.


немножко раньше.
https://zn.ua/ECONOMICS/rada-odobrila-n ... 7397_.html
19 июня, 2014
За увольнение Кубива проголосовали 302 депутата. Назначение Гонтаревой поддержали 349 депутатов.
Верховная Рада Украины одобрила назначение Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины (НБУ). Ее кандидатуру, предложенную президентом Петром Порошенко, поддержали 349 народных депутатов в четверг, 19 июня.
Alex2007
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