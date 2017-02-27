Alex2007 написав:Один только вопрос. Зачем допустили в середине февраля 15 года курсы выше 25 - 30 (<40 на чр), и только потом приняли жесткий пакет административных мер.
Возможно Вы запамятовали. Искренне. Я напомню. Пакет жесточайших административных ограничительных мер был принят еще в 2014 году. Осенью того самого 2014 года наша компания покупала доллары для погашения обязательств перед нерезидентом. И я очень хорошо помню эти заявки на сумму не более 50 тыс. долларов в день, покупку доллара на условиях Т+6 и прочие "радости". Впрочем, причины, зачем эти "радости" были введены, все прекрасно понимали и не бухтели. Тогда. Зато сейчас много критиков вылезло.
Правильно,всем жестокие меры,а своим рефинанс на сотни лямов, и дальше по накатанной дорожке-купили валюту на МБ ,задерли курс,вывели на Лондоны, можно грохать очередной банк и концы в воду. А потом повторить столько раз,сколько харя не треснет и выдержит инвалидности визок. Действительно запамятовали,такой цинизм от шоколада надо поискать в мире,кто купит по 14 пожалеет,а потом прошли выборы и можно было всех умножать на дефолтный ноль, а лохам петь песни о войне,а о своих подвигах забыть
У Вас что-то случилось? Неприятности? Не переживайте так, все наладится. Чтобы это ни было, сочувствую.
Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?" (думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27)
Dimar написав:1. Нет. Самые жесткие ограничения были в конце 2014 и самом начале 2015 года. Валюту очень сложно было купить. При этом искусственно держали курс около 15-16 грн. В начале февраля 2015 главой НБУ стала Гонтарева. И сразу перестали держать искусственный уровень около 16. В последующем ограничения потихоньку начали смягчать, а потом уже и отменять. Но для снятия ограничений вначале надо было убрать искусственно удерживаемый уровень. В любом случае, претензии что НБУ что-то не сделал раньше февраля 2015 - точно не к Гонтаревой.
19 июня, 2014 За увольнение Кубива проголосовали 302 депутата. Назначение Гонтаревой поддержали 349 депутатов. Верховная Рада Украины одобрила назначение Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины (НБУ). Ее кандидатуру, предложенную президентом Петром Порошенко, поддержали 349 народных депутатов в четверг, 19 июня.