Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?" (думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27)
Dimar написав:1. Нет. Самые жесткие ограничения были в конце 2014 и самом начале 2015 года. Валюту очень сложно было купить. При этом искусственно держали курс около 15-16 грн. В начале февраля 2015 главой НБУ стала Гонтарева. И сразу перестали держать искусственный уровень около 16. В последующем ограничения потихоньку начали смягчать, а потом уже и отменять. Но для снятия ограничений вначале надо было убрать искусственно удерживаемый уровень. В любом случае, претензии что НБУ что-то не сделал раньше февраля 2015 - точно не к Гонтаревой.
19 июня, 2014 За увольнение Кубива проголосовали 302 депутата. Назначение Гонтаревой поддержали 349 депутатов. Верховная Рада Украины одобрила назначение Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины (НБУ). Ее кандидатуру, предложенную президентом Петром Порошенко, поддержали 349 народных депутатов в четверг, 19 июня.
s0v7a написав: Десь попало в очі, що Московіти при своїх 7% розмірковують о знижці на 1,5 відсотка! Що ж тоді НБУ 24 жовтня зі ставкою робити?
В правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа
У московитов аховая ситуация. Начинается падение производства. Отрезаны от дешевого внешнего финансирования. Чтобы сохранить производство хотя бы на прежнем уровне, надо увеличить инвестиции на 5-6% ВВП. По высокой ставке производство кредиты на развитие не берет. Принято решение стимулировать инвестиции за счет внутреннего ресурса и минимально возможной ставки. Очень надеюсь, что это им не поможет. Смерть москалям!!!