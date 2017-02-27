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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2529253025312532>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:10

  asti написав:
  Долярчик написав:... щось, голосовалка вгорі - не дуже цікава...... - цікавіше було б поставити питання: "...до якого рівня ПІДНІМЕТЬСЯ курс...?"
(думаю, що багато тут хочуть злитись, так як понахапували пА 26-27) ;)
Я ще тиждень тому пропонував це адмінам...

А що це змінить :D
twin
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:1. Нет. Самые жесткие ограничения были в конце 2014 и самом начале 2015 года. Валюту очень сложно было купить. При этом искусственно держали курс около 15-16 грн. В начале февраля 2015 главой НБУ стала Гонтарева. И сразу перестали держать искусственный уровень около 16. В последующем ограничения потихоньку начали смягчать, а потом уже и отменять. Но для снятия ограничений вначале надо было убрать искусственно удерживаемый уровень.
В любом случае, претензии что НБУ что-то не сделал раньше февраля 2015 - точно не к Гонтаревой.


немножко раньше.
https://zn.ua/ECONOMICS/rada-odobrila-n ... 7397_.html
19 июня, 2014
За увольнение Кубива проголосовали 302 депутата. Назначение Гонтаревой поддержали 349 депутатов.
Верховная Рада Украины одобрила назначение Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины (НБУ). Ее кандидатуру, предложенную президентом Петром Порошенко, поддержали 349 народных депутатов в четверг, 19 июня.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:16

  Alex2007 написав:немножко раньше.
https://zn.ua/ECONOMICS/rada-odobrila-n ... 7397_.html

Тю, точно. Писал по памяти.
Почему-то был уверен, что с февраля 2015. Обычно в датах я не путаюсь.
Ладно, бывает.
Но суть написанного выше это не меняет. ;)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Относительно заседания НБУ 24.10 кто что думает о решении ?
zzzzzz хорошую традицию предложил - голосовать))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:29

  shramko82 написав:Сегодня продали дежурные 3 млрд грн облигаций.
Интересно, кто их покупает.
Ну, как бы... 8) 8)
Востаннє редагувалось asti в Вів 22 жов, 2019 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:31

  s0v7a написав:
Десь попало в очі, що Московіти при своїх 7% розмірковують о знижці на 1,5 відсотка! Що ж тоді НБУ 24 жовтня зі ставкою робити?

В правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:47

  SAndriy1 написав:Относительно заседания НБУ 24.10 кто что думает о решении ?
zzzzzz хорошую традицию предложил - голосовать))))

Ставку снизят, возможно на 1%.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:55

  fler написав:
  SAndriy1 написав:Относительно заседания НБУ 24.10 кто что думает о решении ?
zzzzzz хорошую традицию предложил - голосовать))))

Ставку снизят, возможно на 1%.

24.10 це курс? :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:56

  fler написав:
  SAndriy1 написав:Относительно заседания НБУ 24.10 кто что думает о решении ?
zzzzzz хорошую традицию предложил - голосовать))))
Ставку снизят, возможно на 1%.
Возможно, но скорее всего 0,5%, как обычно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:57

  Вкладчик1234 написав:
  s0v7a написав:
Десь попало в очі, що Московіти при своїх 7% розмірковують о знижці на 1,5 відсотка! Що ж тоді НБУ 24 жовтня зі ставкою робити?

В правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа :)


У московитов аховая ситуация. Начинается падение производства. Отрезаны от дешевого внешнего финансирования. Чтобы сохранить производство хотя бы на прежнем уровне, надо увеличить инвестиции на 5-6% ВВП. По высокой ставке производство кредиты на развитие не берет. Принято решение стимулировать инвестиции за счет внутреннего ресурса и минимально возможной ставки.
Очень надеюсь, что это им не поможет.
Смерть москалям!!! :lol:
Libo
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