Коррахунки - 58 493,03(57 109,06 + 1 383,97) млн. Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 10 915(9 960 + 955) млн. Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 58 493,03 + 10 915 - 0 = 69 408,03(67 069,06 + 2 338,97(− 6 696,55)) млн. гривень.
Як і очікували, вчора багато лишилося доляра нікому непотрібного. Нікому окрім НБУ, який купив десь 60 млн. долярів, додавши цим ліквідність на 1496,59 млн.грн. Автономні чинники додали 842,38 млн. грн. Забрали баґато готівки з оббіґу, додавши на коррахунки 1 543,9 млн. грн. Та забрали ліквідності на -702,05 млн.грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Загальна ліквідність підросла, вона перевищує середнє значення. Коррахунки також підросли, і вони перевищують норматив середньої ліквідності. Гроші на аукціон є, а доляри залишимо НБУ, бо завтра їх і так добряче наллють!
PS Тим часом https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Вторинний ринок ОВДП: - НБУ без змін 337061,03 млн.грн.; - Банки прикупили ОВДП на 243903,09 − 243770,93 = 132,16 млн.грн.; - Юрособи купили на 19556,89 − 19484,65 = 72,24 млн.грн.; - Фізичні додали на 3512,75 − 3489,88 = 22,87 млн.грн.; - Та, на останок, нерезиденти ПРОДАЛИ на 94684,63 − 94911,90 = −227,27 млн.грн. Здається нерезиденти готувалися до придбання трьохрічних ОВДП. На позатому аукціоні на ці облігації також був гарний попит. Нерезиденти мабуть продають короткострокові, та подовжуються на непоганих, як на сьогодні, відсотках!!!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США. https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html
SAndriy1 написав:Относительно заседания НБУ 24.10 кто что думает о решении ? zzzzzz хорошую традицию предложил - голосовать))))
Посмотрел историю изменения учетки. В этом году все три снижения были по 0,5%. Не вижу повода снижать больше, разве что, придать пинка нерезидентам, чтобы быстрее выходили из ОВГЗ. Поэтому жду снижения на 0,5, до 16%.
jump написав:що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади. Генеральний директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.
Ці поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації.
"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", - сказав Скрипка.
Зазначимо, що тютюнова фабрика "В.А.Т.-Прилуки" є одним з трьох найбільших платників податків в Україні і заплатила в 2018 році 16,05 млрд грн податків.
Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальной службы по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. гривен в связи с поддержкой парламентом закона №1049.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,124258(-0,014757). Курс добряче ріс. Йшло вгору з середнім значенням по 12.4258 копійки за добу. Це в 8,42 рази скоріше ніж падалоло на тому тижні! Ринок дихає. То вгору, то донизу, та вгору якось стрімкіше виходить. Ринок в очікуванні осіннього підйому.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,007138(-0,009710). СерРічна падала на тижні в середньому по -0.7138 копійки за добу. Повільніше ніж на попередньому тижні. Та на те, такими темпами ми вже на наступному тижні здолаємо вниз позначку в 26 грн./$. Хто там і скільки зовсім нещодавно прогнозув середній курс лоляра на кінець року?
Повні оберти МБ за тиждень - 2715,0188(3782,8961) млн. долярів. Та робочий тиждень коротший на добу. Середні середньодобові оберти за тиждень: 678,75 (756,58) млн. Великі, хоча вони і меньші ніж на попередньому тижні. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 603,39(601,83) млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,078985. Вона на 4,96(5,07) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,844629.
Доляр вцілому дорожчий на 1,23(1.26) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.