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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25312532253325342535>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08

  Сибарит написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл.

Если столько отсудят, гривна пойдет к паритету :)


Может мы еще и Майами купим :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:11

  freeze написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права
Интересно, если оптом продать всю землю и все предприятия в Украине, в нагрузку со всем жилым фондом, дорогами и коммуникациями - то дадут 674 миллиарда долларов ?
Дадуть
1 У нас близько 1 млрд м2 житла-це вже +/-400 млрд доларів
2 У нас близько 35 млн га орної землі - це вже +/-300 млрд доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12

Завтра гривневых погашений не будет, только долларовые в сумме 461 млн.

Привлекли сегодня максимально планируемую сумму 3,011 млрд.грн.

По 6 и 12 месячным ОВГЗ спрос равнялся предложению ( по 500 млн.грн )

По 3-х леткам спрос превысил предложение в два раза. При предложении в 2 млрд, спрос составил 4,144 млрд.

Динамика ставок отсечения на графике.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12

Чем отличается наша "пирамида ОВГЗ" от "ПриватМММ"?
Тоже перекрывают старый долг новым займом.
Причём "старый долг" вполне можно считать безнадёжным, в ситуации отсутствия нового займа.

Цитата из ссылки выше:

Суд отмечает, что у банка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах.


Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"? :)

Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:19

  Вкладчик1234 написав:Чем отличается наша "пирамида ОВГЗ" от "ПриватМММ"?
Тоже перекрывают старый долг новым займом.
Причём "старый долг" вполне можно считать безнадёжным, в ситуации отсутствия нового займа.

Цитата из ссылки выше:

Суд отмечает, что у банка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах.


Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"? :)

Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги

ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:21

  flyman написав:ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності.

А что не так?
ОВГЗ - это игра в "музыкальные стулья", где кто-то в итоге окажется без стула. Конечно можно "напечатать дополнительный стул", но его ценность будет совсем иной :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:23

  Вкладчик1234 написав:
Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"? :)

Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги


Ты хочешь сказать, что госдолг любой другой страны чем-то отличается от нашей ОВГЗ-карусели? Есть страны с такими каруселями, что наша на их фоне выглядит детской... Например, США с их 20-ю триллионами долга, которые никогда никому не вернут ... :P И при этом весь мир стоит в очереди на эту американскую карусель... Вот как надо уметь! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:28

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності.

А что не так?
ОВГЗ - это игра в "музыкальные стулья", где кто-то в итоге окажется без стула. Конечно можно "напечатать дополнительный стул", но его ценность будет совсем иной :)

поки що ОВДП не схожі на схему Понзі,
поясни де ти бачиш піраміду?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:30

Специально для Долярчика.

Разработчик закона об тотальном РРО для ФОПОв N 1053 Підласа Роксолана Андріївна получила согласно ее уточненной декларации от ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ" 540 000 гривен.
https://declarations.com.ua/declaration ... 385b8e5394

Власниками цієї спілки є дві структури:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО" (ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО")
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВО"

В "Саєнко Харенко" працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні займає посаду Голови Державної податкової служби.
ТОВ "Екво" – є розробником пакета ПО для касових апаратів.

))) Всего за 500 000 гривен РРО для миллиона ФОПов ))
Знали бы, что так нуждается в деньгах, скинулся бы тот миллион по 1 гривне, и подавилась бы от счастья Пидласа-слуга народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:34

674 миллионa

14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
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