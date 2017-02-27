Может мы еще и Майами купим
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08
Может мы еще и Майами купим
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:11
Дадуть
1 У нас близько 1 млрд м2 житла-це вже +/-400 млрд доларів
2 У нас близько 35 млн га орної землі - це вже +/-300 млрд доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Завтра гривневых погашений не будет, только долларовые в сумме 461 млн.
Привлекли сегодня максимально планируемую сумму 3,011 млрд.грн.
По 6 и 12 месячным ОВГЗ спрос равнялся предложению ( по 500 млн.грн )
По 3-х леткам спрос превысил предложение в два раза. При предложении в 2 млрд, спрос составил 4,144 млрд.
Динамика ставок отсечения на графике.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Чем отличается наша "пирамида ОВГЗ" от "ПриватМММ"?
Тоже перекрывают старый долг новым займом.
Причём "старый долг" вполне можно считать безнадёжным, в ситуации отсутствия нового займа.
Цитата из ссылки выше:
Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"?
Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:19
ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:21
А что не так?
ОВГЗ - это игра в "музыкальные стулья", где кто-то в итоге окажется без стула. Конечно можно "напечатать дополнительный стул", но его ценность будет совсем иной
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:23
Ты хочешь сказать, что госдолг любой другой страны чем-то отличается от нашей ОВГЗ-карусели? Есть страны с такими каруселями, что наша на их фоне выглядит детской... Например, США с их 20-ю триллионами долга, которые никогда никому не вернут ... И при этом весь мир стоит в очереди на эту американскую карусель... Вот как надо уметь!
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:28
поки що ОВДП не схожі на схему Понзі,
поясни де ти бачиш піраміду?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:30
Специально для Долярчика.
Разработчик закона об тотальном РРО для ФОПОв N 1053 Підласа Роксолана Андріївна получила согласно ее уточненной декларации от ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ" 540 000 гривен.
Власниками цієї спілки є дві структури:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО" (ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО")
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВО"
В "Саєнко Харенко" працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні займає посаду Голови Державної податкової служби.
ТОВ "Екво" – є розробником пакета ПО для касових апаратів.
))) Всего за 500 000 гривен РРО для миллиона ФОПов ))
Знали бы, что так нуждается в деньгах, скинулся бы тот миллион по 1 гривне, и подавилась бы от счастья Пидласа-слуга народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:34
674 миллионa
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
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