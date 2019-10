Додано: Вів 22 жов, 2019 18:19

Вкладчик1234 написав: Чем отличается наша "пирамида ОВГЗ" от "ПриватМММ"?

Тоже перекрывают старый долг новым займом.

Причём "старый долг" вполне можно считать безнадёжным, в ситуации отсутствия нового займа.



Цитата из ссылки выше:



Суд отмечает, что у банка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах.



Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"?



ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності. ви би хоча не позорилися рівнем фінграмотності.

