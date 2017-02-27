RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2532253325342535>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:34

  Вкладчик1234 написав:
  Сибарит написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл.
Там одни и те же деньги ходили по кругу.
Допустим, 1 млрд прокрутили 600 раз, или 2млрд 300 раз...
Какой, скажите мне, вменяемый человек, бизнесмен тем более, будет гонять одни и те же деньги 600 или 300 раз??! Пусть даже и ворованные? Вы, думаю, знаете, что любая транзакция, тем более международная, стоит денег.
Возьмите ради интереса и прогоните 1000$ в Америку и обратно и повторите операцию 100 раз - денег у вас не останется ещё и свои добавлять будете//) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:40

  flyman написав:поки що ОВДП не схожі на схему Понзі,
поясни де ти бачиш піраміду?

1. Без новых займов выплата существующих долгов практически невозможна. Т.е. государство занимает под 15%+ , но эти деньги в экономике не дают такого прироста (больше 15% годовых), поэтому приходится занимать ещё больше
2. Рост объёма карусели
3. Ставки. Немного намекают

Т.е. занимать - не есть плохо. Даже занимать под высокий процент - это не плохо.
Например: занимать под 15% годовых, а зарабатывать на этих деньгах 25% годовых. Тогда можно занимать до бесконечности.

А если занимать под 15%, а зарабатывать с них 1,5% - это не хорошо (это всё равно что продавать товар дешевле, чем купил). По итогу, приходится ещё дозанимать, чтоб отдать старый долг. Плюс ещё дозанимать на текущее поддержание штанов.
Если по-новой в долг не дадут - не факт что подучится отдать старый. Плюс придётся нести в ломбард "землю", или экспортировать рабочую силу (например) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9521
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6333 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:43

Зображення

Скажите, так симпатичней ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35782
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7637 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:44

  fler написав:ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США.
https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html




Думаю 99.9 % участников данного форума

и минимум 90% всех наших соотечественников в общем

просто поприветствовали бы антикоррупционные действия США,

направленные на то, чтобы Игорь Валерьевич стал

Павлом Лазаренко № 2 в украинской истории.

Стране полегчало бы.
Автор77
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:49

  asti написав:Какой, скажите мне, вменяемый человек, бизнесмен тем более, будет гонять одни и те же деньги 600 или 300 раз??! Пусть даже и ворованные? Вы, думаю, знаете, что любая транзакция, тем более международная, стоит денег.
Возьмите ради интереса и прогоните 1000$ в Америку и обратно и повторите операцию 100 раз - денег у вас не останется ещё и свои добавлять будете//)

По ссылке выше на Зеркало Недели - более чем подробно расписана схема. И из неё более чем понятно, в чём был "интерес" Бени.
Я не знаю, что ещё к этому можно добавить, и повторяться не хочу. Да это и оффтоп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9521
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6333 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:57

Цікаво...

40 американських конгресменів вимагають від Держдепартаменту США внести полк "Азов" Коломойського, що входить до Національної гвардії України, до списку терористичних організацій.
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ssha- ... 48852.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 07.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:06

  freeze написав:Специально для Долярчика.

Разработчик закона об тотальном РРО для ФОПОв N 1053 Підласа Роксолана Андріївна получила согласно ее уточненной декларации от ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ" 540 000 гривен.
https://declarations.com.ua/declaration ... 385b8e5394

Власниками цієї спілки є дві структури:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО" (ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО")
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВО"

В "Саєнко Харенко" працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні займає посаду Голови Державної податкової служби.
ТОВ "Екво" – є розробником пакета ПО для касових апаратів.

))) Всего за 500 000 гривен РРО для миллиона ФОПов ))
Знали бы, что так нуждается в деньгах, скинулся бы тот миллион по 1 гривне, и подавилась бы от счастья Пидласа-слуга народа.

Так може це лише фіксована частка, а далі домовились задля гарантій - матиме відсоток від продажів ПЗ)))
motosmile
 
Повідомлень: 484
З нами з: 14.02.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:09

  fler написав:40 американських конгресменів вимагають від Держдепартаменту США внести полк "Азов" Коломойського, що входить до Національної гвардії України, до списку терористичних організацій.
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ssha- ... 48852.html



Это не есть хорошая новость и имеет антиинвестиционный характер.

Все это расшатывает в т.ч. экономические и валютные перспективы.

Там еще вот такое :........конгресмени хочуть внести "Азов" до списку терористичних організацій, до яких уже включені ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам тощо.
Много джинов из бутылки выпушено.
Автор77
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:поки що ОВДП не схожі на схему Понзі,
поясни де ти бачиш піраміду?

1. Без новых займов выплата существующих долгов практически невозможна. Т.е. государство занимает под 15%+ , но эти деньги в экономике не дают такого прироста (больше 15% годовых), поэтому приходится занимать ещё больше
2. Рост объёма карусели
3. Ставки. Немного намекают

Т.е. занимать - не есть плохо. Даже занимать под высокий процент - это не плохо.
Например: занимать под 15% годовых, а зарабатывать на этих деньгах 25% годовых. Тогда можно занимать до бесконечности.

А если занимать под 15%, а зарабатывать с них 1,5% - это не хорошо (это всё равно что продавать товар дешевле, чем купил). По итогу, приходится ещё дозанимать, чтоб отдать старый долг. Плюс ещё дозанимать на текущее поддержание штанов.
Если по-новой в долг не дадут - не факт что подучится отдать старый. Плюс придётся нести в ломбард "землю", или экспортировать рабочую силу (например) :)

рівень боргу до ввП скорочується?
вартість обслуговування (% по ОВДП) падає?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16588
З нами з: 09.03.14
Подякував: 973 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13

нарешті про валюту...

...бизнесмен Игорь Коломойский в интервью одному из телеканалов назвал де*** министра экономики Милованова и заявил, что тот должен уйти в отставку после своих высказываний о влиянии номера “Квартала 95“ на инвестиционный климат в Украине.
http://u-news.com.ua/83506-nikogda-ne-s ... u-vid.html

П.С. Одна дуже відома людина свого часу здала долари по 26 і придбала багато ОВГЗ. Скоро ця людина з них вийде і ми отримаємо підвищення курсу $.
Джерело: ОБС :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 07.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2532253325342535>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, motosmile, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1599, 1600, 1601
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16000 1921450
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 22:51
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1465224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15456)
22.10.2019 20:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.