fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл.
Там одни и те же деньги ходили по кругу. Допустим, 1 млрд прокрутили 600 раз, или 2млрд 300 раз...
Какой, скажите мне, вменяемый человек, бизнесмен тем более, будет гонять одни и те же деньги 600 или 300 раз??! Пусть даже и ворованные? Вы, думаю, знаете, что любая транзакция, тем более международная, стоит денег. Возьмите ради интереса и прогоните 1000$ в Америку и обратно и повторите операцию 100 раз - денег у вас не останется ещё и свои добавлять будете//)
flyman написав:поки що ОВДП не схожі на схему Понзі, поясни де ти бачиш піраміду?
1. Без новых займов выплата существующих долгов практически невозможна. Т.е. государство занимает под 15%+ , но эти деньги в экономике не дают такого прироста (больше 15% годовых), поэтому приходится занимать ещё больше 2. Рост объёма карусели 3. Ставки. Немного намекают
Т.е. занимать - не есть плохо. Даже занимать под высокий процент - это не плохо. Например: занимать под 15% годовых, а зарабатывать на этих деньгах 25% годовых. Тогда можно занимать до бесконечности.
А если занимать под 15%, а зарабатывать с них 1,5% - это не хорошо (это всё равно что продавать товар дешевле, чем купил). По итогу, приходится ещё дозанимать, чтоб отдать старый долг. Плюс ещё дозанимать на текущее поддержание штанов. Если по-новой в долг не дадут - не факт что подучится отдать старый. Плюс придётся нести в ломбард "землю", или экспортировать рабочую силу (например)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
fler написав:ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США. https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html
Думаю 99.9 % участников данного форума
и минимум 90% всех наших соотечественников в общем
просто поприветствовали бы антикоррупционные действия США,
asti написав:Какой, скажите мне, вменяемый человек, бизнесмен тем более, будет гонять одни и те же деньги 600 или 300 раз??! Пусть даже и ворованные? Вы, думаю, знаете, что любая транзакция, тем более международная, стоит денег. Возьмите ради интереса и прогоните 1000$ в Америку и обратно и повторите операцию 100 раз - денег у вас не останется ещё и свои добавлять будете//)
По ссылке выше на Зеркало Недели - более чем подробно расписана схема. И из неё более чем понятно, в чём был "интерес" Бени. Я не знаю, что ещё к этому можно добавить, и повторяться не хочу. Да это и оффтоп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Это не есть хорошая новость и имеет антиинвестиционный характер.
Все это расшатывает в т.ч. экономические и валютные перспективы.
Там еще вот такое :........конгресмени хочуть внести "Азов" до списку терористичних організацій, до яких уже включені ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам тощо. Много джинов из бутылки выпушено.
flyman написав:поки що ОВДП не схожі на схему Понзі, поясни де ти бачиш піраміду?
1. Без новых займов выплата существующих долгов практически невозможна. Т.е. государство занимает под 15%+ , но эти деньги в экономике не дают такого прироста (больше 15% годовых), поэтому приходится занимать ещё больше 2. Рост объёма карусели 3. Ставки. Немного намекают
Т.е. занимать - не есть плохо. Даже занимать под высокий процент - это не плохо. Например: занимать под 15% годовых, а зарабатывать на этих деньгах 25% годовых. Тогда можно занимать до бесконечности.
А если занимать под 15%, а зарабатывать с них 1,5% - это не хорошо (это всё равно что продавать товар дешевле, чем купил). По итогу, приходится ещё дозанимать, чтоб отдать старый долг. Плюс ещё дозанимать на текущее поддержание штанов. Если по-новой в долг не дадут - не факт что подучится отдать старый. Плюс придётся нести в ломбард "землю", или экспортировать рабочую силу (например)
рівень боргу до ввП скорочується? вартість обслуговування (% по ОВДП) падає?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
...бизнесмен Игорь Коломойский в интервью одному из телеканалов назвал де*** министра экономики Милованова и заявил, что тот должен уйти в отставку после своих высказываний о влиянии номера “Квартала 95“ на инвестиционный климат в Украине. http://u-news.com.ua/83506-nikogda-ne-s ... u-vid.html
П.С. Одна дуже відома людина свого часу здала долари по 26 і придбала багато ОВГЗ. Скоро ця людина з них вийде і ми отримаємо підвищення курсу $. Джерело: ОБС