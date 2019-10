Додано: Вів 22 жов, 2019 19:10

Вкладчик1234 написав: flyman написав: поки що ОВДП не схожі на схему Понзі,

1. Без новых займов выплата существующих долгов практически невозможна. Т.е. государство занимает под 15%+ , но эти деньги в экономике не дают такого прироста (больше 15% годовых), поэтому приходится занимать ещё больше

2. Рост объёма карусели

3. Ставки. Немного намекают



Т.е. занимать - не есть плохо. Даже занимать под высокий процент - это не плохо.

Например: занимать под 15% годовых, а зарабатывать на этих деньгах 25% годовых. Тогда можно занимать до бесконечности.



А если занимать под 15%, а зарабатывать с них 1,5% - это не хорошо (это всё равно что продавать товар дешевле, чем купил). По итогу, приходится ещё дозанимать, чтоб отдать старый долг. Плюс ещё дозанимать на текущее поддержание штанов.

рівень боргу до ввП скорочується?

вартість обслуговування (% по ОВДП) падає? рівень боргу до ввП скорочується?вартість обслуговування (% по ОВДП) падає?

