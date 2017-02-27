|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:15
fler написав:
Скоро ця людина з них вийде
завтра?
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6243
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:20
greenozon написав:
Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальной службы по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. гривен в связи с поддержкой парламентом закона №1049.
Всегда надо постить новости из нормальных источников.
Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.
"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, отказывается от заказанных 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в принятом парламентом законопроекте №1049, сообщила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35782
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3479 раз.
- Подякували: 7637 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:21
greenozon написав: fler написав:
Скоро ця людина з них вийде
завтра?
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів
Можливо...Про точну дату та суму невідомо
-
fler
-
-
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16000
|1921450
|
|
|286
|30145
|
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
|
|6729
|1465224
|
|