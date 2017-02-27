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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Скоро ця людина з них вийде

завтра? :)
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:20

  greenozon написав:
Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальной службы по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. гривен в связи с поддержкой парламентом закона №1049.



Всегда надо постить новости из нормальных источников.
"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, отказывается от заказанных 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в принятом парламентом законопроекте №1049, сообщила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"


Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:21

  greenozon написав:
  fler написав:Скоро ця людина з них вийде

завтра? :)
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів

Можливо...Про точну дату та суму невідомо 8)
fler
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