RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2533253425352536>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 307
Не нижче 24.50
54%
166
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Скоро ця людина з них вийде

завтра? :)
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:20

  greenozon написав:
Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальной службы по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. гривен в связи с поддержкой парламентом закона №1049.



Всегда надо постить новости из нормальных источников.
"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, отказывается от заказанных 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в принятом парламентом законопроекте №1049, сообщила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"


Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35787
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7640 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:21

  greenozon написав:
  fler написав:Скоро ця людина з них вийде

завтра? :)
завтра дуже крупне поганшення бумаг і купонів

Можливо...Про точну дату та суму невідомо 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 07.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:24

  budivelnik написав:
  freeze написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права
Интересно, если оптом продать всю землю и все предприятия в Украине, в нагрузку со всем жилым фондом, дорогами и коммуникациями - то дадут 674 миллиарда долларов ?
Дадуть
1 У нас близько 1 млрд м2 житла-це вже +/-400 млрд доларів
2 У нас близько 35 млн га орної землі - це вже +/-300 млрд доларів

Трампу надо было не Гренландию покупать, а Украину?
komp
1
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:31

Субсидии будут урезать.

Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

Об этом говорится в постановление правительства №878 от 20 октября.

В частности, документом установлено, что базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.

https://interfax.com.ua/news/economic/620294.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35787
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7640 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:33

  zzzzzz написав:Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.

Тут злые языки говорят, что законопроект 1049 подал заинтересованный, в свою сторону, в табачном бизнесе "депутат".
То не говорите о "продажности" СМИ и о табачном лобби.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:37

  fler написав:...бизнесмен Игорь Коломойский в интервью одному из телеканалов назвал де*** министра экономики Милованова и заявил, что тот должен уйти в отставку после своих высказываний о влиянии номера “Квартала 95“ на инвестиционный климат в Украине.
http://u-news.com.ua/83506-nikogda-ne-s ... u-vid.html

П.С. Одна дуже відома людина свого часу здала долари по 26 і придбала багато ОВГЗ. Скоро ця людина з них вийде і ми отримаємо підвищення курсу $.
Джерело: ОБС :D

так он этого и не скрывает:
Зображення
по поводу выхода - скоро ломанут:
Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь:
Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 20.11.08
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:42

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.

Тут злые языки говорят, что законопроект 1049 подал заинтересованный, в свою сторону, в табачном бизнесе "депутат".
То не говорите о "продажности" СМИ и о табачном лобби.


Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35787
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7640 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Скажите, так симпатичней ?

Симпатичней, но предыдущий вариант читабельней.
Массивная рамка делает менее заметной пунктирную разметку.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 3383 раз.
 
Профіль
6
5
8
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:57

Сибарит
Могу добавить цвета в пунктирную линию.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35787
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7640 раз.
 
Профіль
34
7
2
  #<1 ... 2533253425352536>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1599, 1600, 1601
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16000 1921523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 22:51
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1465246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15457)
22.10.2019 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.