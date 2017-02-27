greenozon написав: Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальной службы по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн. гривен в связи с поддержкой парламентом закона №1049.
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"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, отказывается от заказанных 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в принятом парламентом законопроекте №1049, сообщила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Табачное лобби активно подключило кучу продажных СМИ что-бы защищать свои привелегии. Никто не прекратит работать в Украине, табачники просто блефуют.
Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.
Об этом говорится в постановление правительства №878 от 20 октября.
В частности, документом установлено, что базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.
fler написав:...бизнесмен Игорь Коломойский в интервью одному из телеканалов назвал де*** министра экономики Милованова и заявил, что тот должен уйти в отставку после своих высказываний о влиянии номера “Квартала 95“ на инвестиционный климат в Украине. http://u-news.com.ua/83506-nikogda-ne-s ... u-vid.html
П.С. Одна дуже відома людина свого часу здала долари по 26 і придбала багато ОВГЗ. Скоро ця людина з них вийде і ми отримаємо підвищення курсу $. Джерело: ОБС
так он этого и не скрывает: по поводу выхода - скоро ломанут: Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь: Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.