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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:59
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"?
Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги
Ты хочешь сказать, что госдолг любой другой страны чем-то отличается от нашей ОВГЗ-карусели? Есть страны с такими каруселями, что наша на их фоне выглядит детской... Например, США с их 20-ю триллионами долга, которые никогда никому не вернут ...
И при этом весь мир стоит в очереди на эту американскую карусель... Вот как надо уметь!
на госдолг США работают экономики всех стран мира, может быть кроме северной Кореи и Сомали.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:47
zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?
Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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