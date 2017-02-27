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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2533253425352536

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 307
Не нижче 24.50
54%
166
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:59

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:
Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"? :)

Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги


Ты хочешь сказать, что госдолг любой другой страны чем-то отличается от нашей ОВГЗ-карусели? Есть страны с такими каруселями, что наша на их фоне выглядит детской... Например, США с их 20-ю триллионами долга, которые никогда никому не вернут ... :P И при этом весь мир стоит в очереди на эту американскую карусель... Вот как надо уметь! :lol:

на госдолг США работают экономики всех стран мира, может быть кроме северной Кореи и Сомали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:47

  zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?

Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:57

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?

Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?


Кто вам сказал что производители лишатся прибыли ? :lol: :lol:
Ладно, напишу схему коротко.

Производитель устанавливает обе цены. Отпускную цену с фабрики. И МРЦ - максимальная розничная цена - выше которое нельзя продавать. То есть производитель сам устанавливает вилку .
Сейчас производители отпускают с фабрики по цене примерно 89-90% от МРЦ 3-4% имеют дистрибьюторы и 6% имеет розница.
Вы где-то видели что-бы розничная торговля имела маржу 6% ?
Пока не пришел Мегаполис в Украину в 2012 году, розница имела маржу 12-13% и была конкуренция. Потом табачники создали супер монополию и поимели розницу.
Рознице осталось маржи всего 6%.

Сейчас сигареты продают как сопутствующий товар ( сепермаркеты) , все сетевые киоски, работают на схематозе, потому-что с такой маржой прибыль не окупает затраты.

Новый закон устанавливает что завод отгружает продукцию по 80% от МРЦ, дистрибьютор имеет 7% , розница 13%
Живите своим умом!
zzzzzz
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