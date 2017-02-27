pesikot написав: zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?
Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?
Кто вам сказал что производители лишатся прибыли ?
Ладно, напишу схему коротко.
Производитель устанавливает обе цены. Отпускную цену с фабрики. И МРЦ - максимальная розничная цена - выше которое нельзя продавать. То есть производитель сам устанавливает вилку .
Сейчас производители отпускают с фабрики по цене примерно 89-90% от МРЦ 3-4% имеют дистрибьюторы и 6% имеет розница.
Вы где-то видели что-бы розничная торговля имела маржу 6% ?
Пока не пришел Мегаполис в Украину в 2012 году, розница имела маржу 12-13% и была конкуренция. Потом табачники создали супер монополию и поимели розницу.
Рознице осталось маржи всего 6%.
Сейчас сигареты продают как сопутствующий товар ( сепермаркеты) , все сетевые киоски, работают на схематозе, потому-что с такой маржой прибыль не окупает затраты.
Новый закон устанавливает что завод отгружает продукцию по 80% от МРЦ, дистрибьютор имеет 7% , розница 13%