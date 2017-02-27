|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:59
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Наша "ОВГЗ-карусель" имеет другие цели кроме "попытки скрыть наличие безнадежных задолженностей, и факт отмывания денег в особо крупных размерах"?
Кстати. По сути тоже крутятся одни и те же деньги
Ты хочешь сказать, что госдолг любой другой страны чем-то отличается от нашей ОВГЗ-карусели? Есть страны с такими каруселями, что наша на их фоне выглядит детской... Например, США с их 20-ю триллионами долга, которые никогда никому не вернут ...
И при этом весь мир стоит в очереди на эту американскую карусель... Вот как надо уметь!
на госдолг США работают экономики всех стран мира, может быть кроме северной Кореи и Сомали.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:47
zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?
Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:57
pesikot написав: zzzzzz написав:
Я могу расписать как работает этот рынок, но это будет легкий офтоп.
Вам известно какую маржу получают розничные торговые точки от реализации сигарет ?
Расписать можете, только законопроект подавал тот самый, кто и держит те самые розничные торговые точки. И лишит производителей сигарет прибыли. Как-то так.
Но это же не коррупция, и не лобби. Правда ведь ?
Кто вам сказал что производители лишатся прибыли ?
Ладно, напишу схему коротко.
Производитель устанавливает обе цены. Отпускную цену с фабрики. И МРЦ - максимальная розничная цена - выше которое нельзя продавать. То есть производитель сам устанавливает вилку .
Сейчас производители отпускают с фабрики по цене примерно 89-90% от МРЦ 3-4% имеют дистрибьюторы и 6% имеет розница.
Вы где-то видели что-бы розничная торговля имела маржу 6% ?
Пока не пришел Мегаполис в Украину в 2012 году, розница имела маржу 12-13% и была конкуренция. Потом табачники создали супер монополию и поимели розницу.
Рознице осталось маржи всего 6%.
Сейчас сигареты продают как сопутствующий товар ( сепермаркеты) , все сетевые киоски, работают на схематозе, потому-что с такой маржой прибыль не окупает затраты.
Новый закон устанавливает что завод отгружает продукцию по 80% от МРЦ, дистрибьютор имеет 7% , розница 13%
Если завод хочет сохранить свою прибыль, пусть повышает цену. Почему завод дискриминирует розницу ?
Вот за этот схематоз АМКУ и наказал фабрики и дистрибьюторов на 6,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35793
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3479 раз.
- Подякували: 7644 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:08
zzzzzz написав:
Если завод хочет сохранить свою прибыль, пусть повышает цену. Почему завод дискриминирует розницу ?
это стандартный подход а-брендов и монополистов, знаю схему по брендовой технике когда рознице отпускают её по витринной цене, а по факту продажи дают ретро-бонус. Схема удобна тем что нет и не может быть демпинга, в убыток себе продавать никто не будет. Размер ретро-бонуса зависит от объема реализации, чем он больше тем выше % ретро-бонуса, таким образом клиент с хорошими продажами получает ретро-бонус больше чем другие клиенты. В случае с фиксированной ценой такую систему мотивации было бы сложно реализовать (менеджеры склонны давать самую низкую цену обоснованно и нет, а розница выкручивать руки поставщикам умеет). К тому же неадекватов хлебом не корми дай подемпинговать или сделать скидку чтобы утереть нос конкурентам, в итоге начинаются конфликт интересов, а-ля почему у него такая цена вы наверное продаёте ему дешевле.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:13
Автор77 написав:
Это не есть хорошая новость и имеет антиинвестиционный характер.
Все это расшатывает в т.ч. экономические и валютные перспективы.
Там еще вот такое :........конгресмени хочуть внести "Азов" до списку терористичних організацій, до яких уже включені ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам тощо.
Много джинов из бутылки выпушено.
Там какой-то бред, при чем тут Азов к взрыву в Новой Зеландии? Явно коцабы поработали и подговорили того игиловца нести чушь.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20929
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1342 раз.
- Подякували: 2080 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:15
vitaliian
Здесь другая ситуация. Все 4 табачные фабрики вступили в сговор.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35793
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3479 раз.
- Подякували: 7644 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:30
zzzzzz написав:vitaliian
Здесь другая ситуация. Все 4 табачные фабрики вступили в сговор.
Чуйствую, вляпаетесь вы, как с игорным бизнесом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:36
zzzzzz написав:vitaliian
Здесь другая ситуация. Все 4 табачные фабрики вступили в сговор.
в своих странах пусть вступают в сговор
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:37
Libo!
Libo написав:
У московитов аховая ситуация. Начинается падение производства. Отрезаны от дешевого внешнего финансирования. Чтобы сохранить производство хотя бы на прежнем уровне, надо увеличить инвестиции на 5-6% ВВП. По высокой ставке производство кредиты на развитие не берет. Принято решение стимулировать инвестиции за счет внутреннего ресурса и минимально возможной ставки.
Очень надеюсь, что это им не поможет.
Смерть москалям!!!
Все с точностью до "наоборот".
Moody’s, S&P и Fitch оценивают кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне, причем Fitch это сделало 9 августа 2019 года после ... введения
1 августа 2019 года очередного пакета санкций со стороны США.
Это у нас кредитный рейтинг не повышается выше спекулятивного ("мусорного") уровня.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:42
pesikot написав: zzzzzz написав:vitaliian
Здесь другая ситуация. Все 4 табачные фабрики вступили в сговор.
Чуйствую, вляпаетесь вы, как с игорным бизнесом
Я тут при чем ?)) Я вам рассказал как работает табачный рынок.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35793
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3479 раз.
- Подякували: 7644 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16000
|1921580
|
|
|286
|30172
|
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
|
|6729
|1465258
|
|