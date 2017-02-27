Додано: Вів 22 жов, 2019 21:08

zzzzzz написав: Если завод хочет сохранить свою прибыль, пусть повышает цену. Почему завод дискриминирует розницу ? Если завод хочет сохранить свою прибыль, пусть повышает цену. Почему завод дискриминирует розницу ?

это стандартный подход а-брендов и монополистов, знаю схему по брендовой технике когда рознице отпускают её по витринной цене, а по факту продажи дают ретро-бонус. Схема удобна тем что нет и не может быть демпинга, в убыток себе продавать никто не будет. Размер ретро-бонуса зависит от объема реализации, чем он больше тем выше % ретро-бонуса, таким образом клиент с хорошими продажами получает ретро-бонус больше чем другие клиенты. В случае с фиксированной ценой такую систему мотивации было бы сложно реализовать (менеджеры склонны давать самую низкую цену обоснованно и нет, а розница выкручивать руки поставщикам умеет). К тому же неадекватов хлебом не корми дай подемпинговать или сделать скидку чтобы утереть нос конкурентам, в итоге начинаются конфликт интересов, а-ля почему у него такая цена вы наверное продаёте ему дешевле.