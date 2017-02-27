Додано: Вів 22 жов, 2019 21:53

"Ощущается солидный спрос на долговые бумаги со стороны иностранцев. Общий объем заявок на покупку был на уровне 4 млрд грн при предложении на 3 млрд грн. Рынок предвкушает снижение учетной ставки НБУ. Это дает возможность нашему Минфину для снижения доходности своих бумаг, которое может поддержать Нацбанк. Есть слух о том, что в этот четверг он пойдет на серьезное уменьшение учетной ставки — сразу на 1-1,5% годовых. Но даже при этом нерезиденты готовы брать наши ОВГЗ, причем интересуются долгосрочными облигациями. Говорят, что наше правительство в конце октября проведет размещение даже не 6-летних бумаг, как предполагалось изначально, а 7-летних ОВГЗ. Эта возможность сейчас активно обсуждается с инвесторами. Говорят о снижении ставок до 13-14% годовых (сегодняшние трехлетние гособлигации разместили под 15,06% годовых). Кстати, не исключается, что Минфин начнет давать свою цену на ОВГЗ, без привязки к учетной ставке Нацбанка", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



"Еще доллар брали иностранцы, которые выходили из гособлигаций. Где-то на 300 млн грн. То есть наблюдается движение и в обратную сторону: не только на покупку ОВГЗ. Также валюту покупали импортеры, которые постепенно закупают товары под новогодний период", — уточнил Невмержицкий.