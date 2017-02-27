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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2534253525362537

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 307
Не нижче 24.50
54%
166
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что же, на смену традиционной стрижки оленей середины месяца пришел стандартный эффект "20-х чисел", все так предсказуемо, что аж скучно :( Где же все те сажатели в последний вагон уходящей осени, как тогда по 28.20?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Ощущается солидный спрос на долговые бумаги со стороны иностранцев. Общий объем заявок на покупку был на уровне 4 млрд грн при предложении на 3 млрд грн. Рынок предвкушает снижение учетной ставки НБУ. Это дает возможность нашему Минфину для снижения доходности своих бумаг, которое может поддержать Нацбанк. Есть слух о том, что в этот четверг он пойдет на серьезное уменьшение учетной ставки — сразу на 1-1,5% годовых. Но даже при этом нерезиденты готовы брать наши ОВГЗ, причем интересуются долгосрочными облигациями. Говорят, что наше правительство в конце октября проведет размещение даже не 6-летних бумаг, как предполагалось изначально, а 7-летних ОВГЗ. Эта возможность сейчас активно обсуждается с инвесторами. Говорят о снижении ставок до 13-14% годовых (сегодняшние трехлетние гособлигации разместили под 15,06% годовых). Кстати, не исключается, что Минфин начнет давать свою цену на ОВГЗ, без привязки к учетной ставке Нацбанка", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

"Еще доллар брали иностранцы, которые выходили из гособлигаций. Где-то на 300 млн грн. То есть наблюдается движение и в обратную сторону: не только на покупку ОВГЗ. Также валюту покупали импортеры, которые постепенно закупают товары под новогодний период", — уточнил Невмержицкий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:57

vitaliian
Дурак и брехло этот Невмержицкий. Я полгода вам выкладываю графики для того что-бы вы сами видели что нет прямой зависимости между ставкой НБУ и ставками по ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00

  zzzzzz написав:vitaliian
Дурак и брехло этот Невмержицкий. Я полгода вам выкладываю графики для того что-бы вы сами видели что нет прямой зависимости между ставкой НБУ и ставками по ОВГЗ.

ставки по овгз регулирует рынок, чем выше спрос тем ниже ставка. Ставки по гривневым депозитам не падают. Правда банки не предлагают депозитов на 5-6 лет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правда банки не предлагают депозитов на 5-6 лет.


окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19

  vitaliian написав:, Ставки по гривневым депозитам не падают.,.

наверно банки опять болеют
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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