|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну что же, на смену традиционной стрижки оленей середины месяца пришел стандартный эффект "20-х чисел", все так предсказуемо, что аж скучно Где же все те сажатели в последний вагон уходящей осени, как тогда по 28.20?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Ощущается солидный спрос на долговые бумаги со стороны иностранцев. Общий объем заявок на покупку был на уровне 4 млрд грн при предложении на 3 млрд грн. Рынок предвкушает снижение учетной ставки НБУ. Это дает возможность нашему Минфину для снижения доходности своих бумаг, которое может поддержать Нацбанк. Есть слух о том, что в этот четверг он пойдет на серьезное уменьшение учетной ставки — сразу на 1-1,5% годовых. Но даже при этом нерезиденты готовы брать наши ОВГЗ, причем интересуются долгосрочными облигациями. Говорят, что наше правительство в конце октября проведет размещение даже не 6-летних бумаг, как предполагалось изначально, а 7-летних ОВГЗ. Эта возможность сейчас активно обсуждается с инвесторами. Говорят о снижении ставок до 13-14% годовых (сегодняшние трехлетние гособлигации разместили под 15,06% годовых). Кстати, не исключается, что Минфин начнет давать свою цену на ОВГЗ, без привязки к учетной ставке Нацбанка", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
"Еще доллар брали иностранцы, которые выходили из гособлигаций. Где-то на 300 млн грн. То есть наблюдается движение и в обратную сторону: не только на покупку ОВГЗ. Также валюту покупали импортеры, которые постепенно закупают товары под новогодний период", — уточнил Невмержицкий.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:57
vitaliian
Дурак и брехло этот Невмержицкий. Я полгода вам выкладываю графики для того что-бы вы сами видели что нет прямой зависимости между ставкой НБУ и ставками по ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00
ставки по овгз регулирует рынок, чем выше спрос тем ниже ставка. Ставки по гривневым депозитам не падают. Правда банки не предлагают депозитов на 5-6 лет.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
|