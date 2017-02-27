окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42
вы забыли крепостных в нагрузку !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Издавна там все пучком было, полагаю в других областях печальнее.
Эти санкции по европе бьют не слабее.
Наболело
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:37
Надо полагать, там был очень большой запас прочности, который как не крути, но тает.
Или, например, они продают нефть и газ и с этого живут, а мы наоборот на эти нефть и газ тратим кучу денег. Почувствуйте разницу. У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
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