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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2534253525362537

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 307
Не нижче 24.50
54%
166
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правда банки не предлагают депозитов на 5-6 лет.


окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19

  vitaliian написав:, Ставки по гривневым депозитам не падают.,.

наверно банки опять болеют
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42

  freeze написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права


Интересно, если оптом продать всю землю и все предприятия в Украине, в нагрузку со всем жилым фондом, дорогами и коммуникациями - то дадут 674 миллиарда долларов ?
вы забыли крепостных в нагрузку !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:по поводу РФ в Белгородской области все пучком
Издавна там все пучком было, полагаю в других областях печальнее.
Эти санкции по европе бьют не слабее.
  Yuri_T написав:yama
сюда-то зачем продублировали этот свой мозговой штурм?

Наболело :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:37

  yama написав:Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций

Надо полагать, там был очень большой запас прочности, который как не крути, но тает.
Или, например, они продают нефть и газ и с этого живут, а мы наоборот на эти нефть и газ тратим кучу денег. Почувствуйте разницу. У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 05:46

  Igneus написав:
  Libo написав:
У московитов аховая ситуация. Начинается падение производства. Отрезаны от дешевого внешнего финансирования. Чтобы сохранить производство хотя бы на прежнем уровне, надо увеличить инвестиции на 5-6% ВВП. По высокой ставке производство кредиты на развитие не берет. Принято решение стимулировать инвестиции за счет внутреннего ресурса и минимально возможной ставки.
Очень надеюсь, что это им не поможет.
Смерть москалям!!! :lol:

Libo! Все с точностью до "наоборот".
Moody’s, S&P и Fitch оценивают кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне, причем Fitch это сделало 9 августа 2019 года после ... введения
1 августа 2019 года очередного пакета санкций со стороны США.
Это у нас кредитный рейтинг не повышается выше спекулятивного ("мусорного") уровня.


Ты хоть читай внимательно и думай.
Я ему про нехватку инвестиций, а он мне про высокий инвестиционный рейтинг.
Ты хоть понимаешь разницу? :roll:
Западным банкам и компаниям насрать на самые высокие рейтинги, если там есть хоть малейшая опасность попасть под подозрение нарушения санкций. :?
Libo
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