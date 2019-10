Додано: Сер 23 жов, 2019 10:02

yama написав: Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций

Маловідома інформація. Ойропейські лицеміри (Thales) побудували в рф в 2015-2016 роках лінію для виробництва тепловізійних матриць (для зброї, звичайно; сколково не впоралося, як не дивно). Поламалися трохи, "набили" ціну. До того продавали рф готові матриці.

Наші ж керманичі накупили на півмільярда ойро недолугих та непотрібних гелікоптерів.

