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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2535253625372538>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правда банки не предлагают депозитов на 5-6 лет.


окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19

  vitaliian написав:, Ставки по гривневым депозитам не падают.,.

наверно банки опять болеют
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42

  freeze написав:
  fler написав:В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права


Интересно, если оптом продать всю землю и все предприятия в Украине, в нагрузку со всем жилым фондом, дорогами и коммуникациями - то дадут 674 миллиарда долларов ?
вы забыли крепостных в нагрузку !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:по поводу РФ в Белгородской области все пучком
Издавна там все пучком было, полагаю в других областях печальнее.
Эти санкции по европе бьют не слабее.
  Yuri_T написав:yama
сюда-то зачем продублировали этот свой мозговой штурм?

Наболело :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:37

  yama написав:Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций

Надо полагать, там был очень большой запас прочности, который как не крути, но тает.
Или, например, они продают нефть и газ и с этого живут, а мы наоборот на эти нефть и газ тратим кучу денег. Почувствуйте разницу. У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 05:46

  Igneus написав:
  Libo написав:
У московитов аховая ситуация. Начинается падение производства. Отрезаны от дешевого внешнего финансирования. Чтобы сохранить производство хотя бы на прежнем уровне, надо увеличить инвестиции на 5-6% ВВП. По высокой ставке производство кредиты на развитие не берет. Принято решение стимулировать инвестиции за счет внутреннего ресурса и минимально возможной ставки.
Очень надеюсь, что это им не поможет.
Смерть москалям!!! :lol:

Libo! Все с точностью до "наоборот".
Moody’s, S&P и Fitch оценивают кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне, причем Fitch это сделало 9 августа 2019 года после ... введения
1 августа 2019 года очередного пакета санкций со стороны США.
Это у нас кредитный рейтинг не повышается выше спекулятивного ("мусорного") уровня.


Ты хоть читай внимательно и думай.
Я ему про нехватку инвестиций, а он мне про высокий инвестиционный рейтинг.
Ты хоть понимаешь разницу? :roll:
Западным банкам и компаниям насрать на самые высокие рейтинги, если там есть хоть малейшая опасность попасть под подозрение нарушения санкций. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:53

  reef написав: У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.


Так-то ЗВР России уже пару-тройку лет как растет, и уже сравнялся с тем самым "предвоенным" и предсанкционным 2013-м годом.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:25

  zzzzzz написав:vitaliian
Дурак и брехло этот Невмержицкий. Я полгода вам выкладываю графики для того что-бы вы сами видели что нет прямой зависимости между ставкой НБУ и ставками по ОВГЗ.

Вітаю. Але, з іншої сторони, інфляція також у нас абсолютно не залежить від облікової (якщо не мальована для звітності). Тому й погоджуюся з думкою, що 24-го зменшать на 1-1,5%. Легалізувати є кому і що, навіть коли найбільші монстри притримають (притримують) купівлю ОВДП, є кому і без них. А якщо ще зараз затриманих посодють, можна буде і по 7 млрд збирати по вівторках без 5-7ми річок...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... то що там ракета?
- взяла лопату і копає дно? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:02

  yama написав:Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций

Маловідома інформація. Ойропейські лицеміри (Thales) побудували в рф в 2015-2016 роках лінію для виробництва тепловізійних матриць (для зброї, звичайно; сколково не впоралося, як не дивно). Поламалися трохи, "набили" ціну. До того продавали рф готові матриці.
Наші ж керманичі накупили на півмільярда ойро недолугих та непотрібних гелікоптерів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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