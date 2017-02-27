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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2536253725382539>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:06

НБУ вчера купил 30 млн, позавчера ( понедельник 60 млн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:08

  Долярчик написав:... то що там ракета?
- взяла лопату і копає дно? :)
та ні, трохи підскочили!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:32

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 55 020,99(58 493,03 − 3 472,04) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 13 690(10 915 + 2775) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 55 020,99 + 13 690 - 0 = 68 710,99(69 408,03 − 697,04(+ 2 338,97)) млн. гривень.

НБУ, купив десь 30 млн. долярів, додавши цим ліквідність на 744,92 млн.грн.
А ось Автономні чинники забрали -1441,96 млн. грн. Забрали готівку з оббіґу, додавши на коррахунки 586,92 млн. грн. Та багатенько ліквідності аж на -2022,96 млн.грн. пішло до Державної казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Цікаво 20 число минуло, налоговий період позаду, а якісь платежі ідуть! За аукціон розрахунки тільки сьогодні. Може хто знає за що платять?

Загальна ліквідність трошки присіла, та вона перевищує середнє значення.

Як ми казали раніше, лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Який не який, а є прибуток в 14,5 відсотків річних. Овернайти дебіт непогано підскочили і, майже, нівелювали падіння коррахунків.

Коррахунки сіли, та вони перевищують норматив середньої ліквідності.

Гроші для купівлі доляра здається є, та чи потрібен він, бо сьогодні його і так наллють!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Тим часом
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок ОВДП:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки знову прикупили ОВДП на 244019,05 − 243903,09 = 115,96 млн.грн.;
- Юрособи трошки продали на 19548,37 − 19556,89 = −8,52 млн.грн.;
- Фізичні додали на 3523,74 − 3512,75 = 10,99 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти знову ПРОДАЛИ на 94566,20 − 94684,63
= −118,43 млн.грн.

Таки нерезиденти готувалися до придбання трьохрічних ОВДП. Первинний Аукціон буде відображено тільки завтра, після розрахунків, які мають відбутися сьогодні.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 23 жов, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:32

  Shram написав:
  reef написав: У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
Так-то ЗВР России уже пару-тройку лет как растет, и уже сравнялся с тем самым "предвоенным" и предсанкционным 2013-м годом.
В РФ було два фонди і ЗВР
1 Спочатку вони палили ЗВР- до 2015 зрозуміли що це погано закінчиться і..
2 Стали палити один з фондів-спалили його до 2017 і обєднали з другим..

Таким чином
Якщо взяти 2Фонди +ЗВР станом на 2014 і порівняти з ЗВР і тим що залишилось від фондів станом на 2019 - вони зменшили свої ваоютні резерви,правда при цьому зменшили і борги.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:45

  asti написав:
  Долярчик написав:... то що там ракета?
- взяла лопату і копає дно? :)
та ні, трохи підскочили!

Підскочили униз.
Днепр 24,78/24,88
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:00

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  reef написав: У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
Так-то ЗВР России уже пару-тройку лет как растет, и уже сравнялся с тем самым "предвоенным" и предсанкционным 2013-м годом.
В РФ було два фонди і ЗВР
1 Спочатку вони палили ЗВР- до 2015 зрозуміли що це погано закінчиться і..
2 Стали палити один з фондів-спалили його до 2017 і обєднали з другим..

Таким чином
Якщо взяти 2Фонди +ЗВР станом на 2014 і порівняти з ЗВР і тим що залишилось від фондів станом на 2019 - вони зменшили свої ваоютні резерви,правда при цьому зменшили і борги.

Не несите чушь.
Оба фонда (и РФ, и ФНБ) входят (касательно резервного фонда - входил) в состав ЗВР!
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:11

  Vadim V написав:
  asti написав:
  Долярчик написав:... то що там ракета?
- взяла лопату і копає дно? :)
та ні, трохи підскочили!

Підскочили униз.
Днепр 24,78/24,88

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... у Лева 80/86(87)
- #лапатіврукіікапаті!© :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 23 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:12

Vadim V
Після обіду думаю, таких курсів вже не буде :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:15

  yama написав:Так что нас чет дурят им санкции похер или нет никаких санкций

Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство, т.к. Россия в открытом мировом рынке быстро загибается в силу многих причин и прежде всего климатических и географических. Читал давно как то книгу "Почему Россия не Америка ".
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:16

  twin написав:Vadim V
Після обіду думаю, таких курсів вже не буде :wink:

#туземун? :mrgreen:
- чи #тузеядроземне? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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