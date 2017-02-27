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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2536253725382539

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:22

  andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство

Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-.
А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.10.2019.................2487,6268
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились.
НБУ вчера план по наполнению резервов выполнил.
Коррсчета уменьшились за счет, перетока в суточные сертификаты и на счета казначейства. Поддержали ликвидность интервенция НБУ и инкассация.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.10.2019
Усього, млн дол. США 405.7
Очень хорошее предложение. Спрос, с учетом покупки НБУ 60 млн, обычный для понедельника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:31

  Dimar написав:
  andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство

Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-.
А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?

Почитайте Паршев А.П. — «Почему Россия не Америка?» и поймете.
https://www.klex.ru/63

Когда человек сомневается в возможностях противника, то на самом деле он сомневается в своих собственных силах, но об этом никогда не признается, даже самому себе.
Цитата из фильма "Револьвер".
Востаннє редагувалось andrein в Сер 23 жов, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:35

  Dimar написав:
  andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство

Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-.
А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?

https://www.youtube.com/watch?v=GgnUnF_UW04
https://www.youtube.com/watch?v=RdZ01GtsLZA
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спалив трохи грн по 24,90 8)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:58

  Dimar написав:
  andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство

Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-.
А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?

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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, сегодня опять нацбанк своим выкупом потянул курс вверх? Смотрю подошли в плотную к 25. Какие у кого мысли по курсу. Аукцион вроде вчера был неплохой, а курс все равно вверх смотрит.
сосед
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06

  twin написав:Спалив трохи грн по 24,90 8)

На сейчас ужЕ ,87/,95-97
Vadim V
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