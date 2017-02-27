andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство
Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-. А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.10.2019.................2487,6268 Доллар прибавил 3 копейки. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились. НБУ вчера план по наполнению резервов выполнил. Коррсчета уменьшились за счет, перетока в суточные сертификаты и на счета казначейства. Поддержали ликвидность интервенция НБУ и инкассация.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 21.10.2019 Усього, млн дол. США 405.7 Очень хорошее предложение. Спрос, с учетом покупки НБУ 60 млн, обычный для понедельника.
andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство
Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-. А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?
andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство
Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-. А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?
andrein написав:Им санкции только в плюс, это позволяет им закрывать свой рынок от других и развивать собственное производство
Можно поинтересоваться, что за производство там открылось, особенно собственное, в последнее время? Желательно привести пример чего-то высокотехнологичного, ну или хотя бы средне-. А то рашапропаганда про "санкции нам только на пользу" все уши прожужжала, а вот фактов не видно. Да и чего ж тогда раша-дипломатия только о том и трубит, что санкции пора снимать? Если на пользу?
Казанькомпрессормаш, например, серьезно нарастило объемы
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