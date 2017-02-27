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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2537253825392540>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спалив трохи грн по 24,90 8)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, сегодня опять нацбанк своим выкупом потянул курс вверх? Смотрю подошли в плотную к 25. Какие у кого мысли по курсу. Аукцион вроде вчера был неплохой, а курс все равно вверх смотрит.
сосед
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06

  twin написав:Спалив трохи грн по 24,90 8)

На сейчас ужЕ ,87/,95-97
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:23

Тем временем, пока я чужие сказки читал и свои собственные придумывал, доллар опять начал подкрадываться к 25...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пора уже в горы)
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Украине гремят "шкандалі" об отказе всемирных автоконцернов размещать производство в Украине по причине коррупции

Мы же на финансовом форуме!
Коррупция - это причина для телевизора.
Ни огромные масштабы коррупции, несмотря на смертную казнь, ни совершенно непривычный и непонятный уклад жизни и способ мышления контрагентов, ни государственная зарегулированность не мешают автоконцернам открывать производства в Китае, причем на условиях создания СП с местными предприятиями.
С экономической точки зрения нет никакого смысла открывать у нас производство по причине очень малого внутреннего рынка. Выгоднее разместить у соседей с более емким рынком, а нам возить оттуда - меньше платится пошлин и дешевле логистика.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:08

Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:10

  Dimar написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Таким чином
Якщо взяти 2Фонди +ЗВР станом на 2014 і порівняти з ЗВР і тим що залишилось від фондів станом на 2019 - вони зменшили свої ваоютні резерви,правда при цьому зменшили і борги.

Не несите чушь.
Оба фонда (и РФ, и ФНБ) входят (касательно резервного фонда - входил) в состав ЗВР!


а можна в цифрах?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:19

  daryaby807 написав:пора уже в горы)

"... а гори - всьо више, а гори - всьо круче :mrgreen: ... а гори уходят под самиє тучі"© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

монеток 25-30 прибавим к выходным)
daryaby807
 
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