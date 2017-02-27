|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спалив трохи грн по 24,90
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, сегодня опять нацбанк своим выкупом потянул курс вверх? Смотрю подошли в плотную к 25. Какие у кого мысли по курсу. Аукцион вроде вчера был неплохой, а курс все равно вверх смотрит.
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:23
Тем временем, пока я чужие сказки читал и свои собственные придумывал, доллар опять начал подкрадываться к 25...
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пора уже в горы)
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мы же на финансовом форуме!
Коррупция - это причина для телевизора.
Ни огромные масштабы коррупции, несмотря на смертную казнь, ни совершенно непривычный и непонятный уклад жизни и способ мышления контрагентов, ни государственная зарегулированность не мешают автоконцернам открывать производства в Китае, причем на условиях создания СП с местными предприятиями.
С экономической точки зрения нет никакого смысла открывать у нас производство по причине очень малого внутреннего рынка. Выгоднее разместить у соседей с более емким рынком, а нам возить оттуда - меньше платится пошлин и дешевле логистика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:08
Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:10
а можна в цифрах?
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:19
"... а гори - всьо више, а гори - всьо круче ... а гори уходят под самиє тучі"©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
монеток 25-30 прибавим к выходным)
|