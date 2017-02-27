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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:35
Petro2004 написав:
а можна в цифрах?
Причем тут цифры?
Я просто указал на то, что неправильно суммировать ФНБ, Резервный фонд и ЗВР рашки.
Безотносительно сумм.
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Dimar
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Пон 21 жов, 2019 12:45
d44