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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2537253825392540

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:35

  Petro2004 написав:а можна в цифрах?

Причем тут цифры?
Я просто указал на то, что неправильно суммировать ФНБ, Резервный фонд и ЗВР рашки.
Безотносительно сумм.
Dimar
 
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  #<1 ... 2537253825392540
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