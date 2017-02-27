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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2537253825392540

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:31

Сибарит
Еще и низкая платежеспособность населения.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:38

  andrein написав:Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. :)

паразитують, причому так, що населення скоротилося на 1/3
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............23.10.2019.............24.10.2019
дата розрахунку............22.10.2019.............23.10.2019
Долар США...................2484,4629..............2489,2529
После полудня доллар прибавил еще почти 2 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились.
С 12-40 до 13-10 котировки выросли на 6 копеек, после чего наступила традиционная обеденная пауза. Впрочем, сегодня эта пауза менее выражена, чем обычно, периоды роста и стабильности чередуются через примерно равные промежутки времени. Окончание обеда в 14 было отмечено символическим приростом в 1 копейку с последующей очередной паузой до 15. Время определения официального курса встретили еще на 3 копейки выше, нежно обняв отметку 25. Судя по графику и значению официального курса, существенных оборотов после обеда уже не было.

Этот день в истории:
2017 - 2657.67 (-168)
2018 - 2814.94 (-235)

2016 - 2566.28
2015 - 2257.46
Сибарит
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