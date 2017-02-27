Додано: Сер 23 жов, 2019 14:54

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з.............23.10.2019.............24.10.2019

дата розрахунку............22.10.2019.............23.10.2019

Долар США...................2484,4629..............2489,2529

После полудня доллар прибавил еще почти 2 копейки.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились.

С 12-40 до 13-10 котировки выросли на 6 копеек, после чего наступила традиционная обеденная пауза. Впрочем, сегодня эта пауза менее выражена, чем обычно, периоды роста и стабильности чередуются через примерно равные промежутки времени. Окончание обеда в 14 было отмечено символическим приростом в 1 копейку с последующей очередной паузой до 15. Время определения официального курса встретили еще на 3 копейки выше, нежно обняв отметку 25. Судя по графику и значению официального курса, существенных оборотов после обеда уже не было.



Этот день в истории:

2017 - 2657.67 (-168)

2018 - 2814.94 (-235)



2016 - 2566.28

2015 - 2257.46