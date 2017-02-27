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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2537253825392540

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 308
Не нижче 24.50
54%
167
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:31

Сибарит
Еще и низкая платежеспособность населения.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:38

  andrein написав:Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. :)

паразитують, причому так, що населення скоротилося на 1/3
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............23.10.2019.............24.10.2019
дата розрахунку............22.10.2019.............23.10.2019
Долар США...................2484,4629..............2489,2529
После полудня доллар прибавил еще почти 2 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились.
С 12-40 до 13-10 котировки выросли на 6 копеек, после чего наступила традиционная обеденная пауза. Впрочем, сегодня эта пауза менее выражена, чем обычно, периоды роста и стабильности чередуются через примерно равные промежутки времени. Окончание обеда в 14 было отмечено символическим приростом в 1 копейку с последующей очередной паузой до 15. Время определения официального курса встретили еще на 3 копейки выше, нежно обняв отметку 25. Судя по графику и значению официального курса, существенных оборотов после обеда уже не было.

Этот день в истории:
2017 - 2657.67 (-168)
2018 - 2814.94 (-326)

2016 - 2566.28
2015 - 2257.46
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 23 жов, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему при выплатах 0,5 млрд долларов курс продолжает расти?
Или они сегодня в конце дня будут выплачивать, а эффект от этого мы только завтра увидим?
shramko82
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:21

Сибарит Исправьте, пжст: (-326) к 2018
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабмін на засіданні 23 жовтня затвердив оновлений макроекономічний прогноз.

Про це повідомив в ході брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Це документ, який необхідний, щоб ми могли планувати бюджет на наступний рік до другого читання, тобто фактично це дає цифри, з яких ми будемо виходити, плануючи дохідну частину держбюджету на наступний рік. Мінекономіки показало два сценарії, за якими може розвиватися економіка України в наступному році. За першим сценарієм, консервативним, Мінекономіки по суті повторило прогноз Світового банку — зростання ВВП на 3,7%. Це більше, ніж за тим прогнозом, який у нас був навесні. Той прогноз передбачав 3,3% росту», — сказав він.


Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році на 4,8% ВВП. В бюджет буде закладатися консервативний.

«Середній курс в наступному році в консервативному прогнозі закладено 27 грн/$ у порівнянні з 28,2 грн/$, який у нас було закладено навесні. І в оптимістичному, якщо економіка буде сильніше зростати, то ми закладаємо 24,8 грн/$», — додав Гончарук.

https://nv.ua/ukr/biz/finance/kurs-dola ... 49414.html
PivRon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26

  andrein написав:Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. :)



А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -
как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,
что не может позитивно сказаться на стабильности.

Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,
что турбулентности на валютном рынке уже не будет.

Турбулентность будет.
И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.
И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.
Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы
доведут курс для начала - опять к 27.

На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.
Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:54

  PivRon написав:Кабмін на засіданні 23 жовтня затвердив оновлений макроекономічний прогноз.

Про це повідомив в ході брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Це документ, який необхідний, щоб ми могли планувати бюджет на наступний рік до другого читання, тобто фактично це дає цифри, з яких ми будемо виходити, плануючи дохідну частину держбюджету на наступний рік. Мінекономіки показало два сценарії, за якими може розвиватися економіка України в наступному році. За першим сценарієм, консервативним, Мінекономіки по суті повторило прогноз Світового банку — зростання ВВП на 3,7%. Це більше, ніж за тим прогнозом, який у нас був навесні. Той прогноз передбачав 3,3% росту», — сказав він.


Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році на 4,8% ВВП. В бюджет буде закладатися консервативний.

«Середній курс в наступному році в консервативному прогнозі закладено 27 грн/$ у порівнянні з 28,2 грн/$, який у нас було закладено навесні. І в оптимістичному, якщо економіка буде сильніше зростати, то ми закладаємо 24,8 грн/$», — додав Гончарук.

https://nv.ua/ukr/biz//kurs-dolara-i-zr ... 49414.html

От і склався пазл, все що нижче 25 викуповуй, все що вище шукай вихід, по ситуації :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:17

  twin написав:От і склався пазл, все що нижче 25 викуповуй, все що вище шукай вихід, по ситуації :wink:
складно психологічно продавати по 25 те що купував по 26-27 ... :roll:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:29

  Автор77 написав:
Турбулентность будет.
И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.
И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.
Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы
доведут курс для начала - опять к 27.

На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.
Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.


Все попаданы, кому сейчас пора сдавать доллары, должны записать эти слова и перед сном как Отче наш ... Накаркаете, может и поможет ... Но явно не скоро.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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