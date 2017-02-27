Сибарит
Еще и низкая платежеспособность населения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:31
Сибарит
Еще и низкая платежеспособность населения.
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:38
паразитують, причому так, що населення скоротилося на 1/3
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:54
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............23.10.2019.............24.10.2019
дата розрахунку............22.10.2019.............23.10.2019
Долар США...................2484,4629..............2489,2529
После полудня доллар прибавил еще почти 2 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Постояв 20 минут, начали торговлю и выросли на 5 копеек. Потом постояли до 11, приподнялись еще на копейку, снова постояли и незадолго до 12 снова пошли в рост. Время расчета справочного курса встретили еще на 3 копейки выше и снова остановились.
С 12-40 до 13-10 котировки выросли на 6 копеек, после чего наступила традиционная обеденная пауза. Впрочем, сегодня эта пауза менее выражена, чем обычно, периоды роста и стабильности чередуются через примерно равные промежутки времени. Окончание обеда в 14 было отмечено символическим приростом в 1 копейку с последующей очередной паузой до 15. Время определения официального курса встретили еще на 3 копейки выше, нежно обняв отметку 25. Судя по графику и значению официального курса, существенных оборотов после обеда уже не было.
Этот день в истории:
2017 - 2657.67 (-168)
2018 - 2814.94 (-326)
2016 - 2566.28
2015 - 2257.46
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 23 жов, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почему при выплатах 0,5 млрд долларов курс продолжает расти?
Или они сегодня в конце дня будут выплачивать, а эффект от этого мы только завтра увидим?
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабмін на засіданні 23 жовтня затвердив оновлений макроекономічний прогноз.
Про це повідомив в ході брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
«Це документ, який необхідний, щоб ми могли планувати бюджет на наступний рік до другого читання, тобто фактично це дає цифри, з яких ми будемо виходити, плануючи дохідну частину держбюджету на наступний рік. Мінекономіки показало два сценарії, за якими може розвиватися економіка України в наступному році. За першим сценарієм, консервативним, Мінекономіки по суті повторило прогноз Світового банку — зростання ВВП на 3,7%. Це більше, ніж за тим прогнозом, який у нас був навесні. Той прогноз передбачав 3,3% росту», — сказав він.
Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році на 4,8% ВВП. В бюджет буде закладатися консервативний.
«Середній курс в наступному році в консервативному прогнозі закладено 27 грн/$ у порівнянні з 28,2 грн/$, який у нас було закладено навесні. І в оптимістичному, якщо економіка буде сильніше зростати, то ми закладаємо 24,8 грн/$», — додав Гончарук.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26
А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -
как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,
что не может позитивно сказаться на стабильности.
Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,
что турбулентности на валютном рынке уже не будет.
Турбулентность будет.
И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.
И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.
Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы
доведут курс для начала - опять к 27.
На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.
Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:54
От і склався пазл, все що нижче 25 викуповуй, все що вище шукай вихід, по ситуації
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:17
складно психологічно продавати по 25 те що купував по 26-27 ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:29
Все попаданы, кому сейчас пора сдавать доллары, должны записать эти слова и перед сном как Отче наш ... Накаркаете, может и поможет ... Но явно не скоро.
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