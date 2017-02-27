Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26

andrein написав: Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком.

А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,что не может позитивно сказаться на стабильности.Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,что турбулентности на валютном рынке уже не будет.Турбулентность будет.И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцыдоведут курс для начала - опять к 27.На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.