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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00
От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
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Puente
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:34
Puente написав:
От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
у нас всё не так - а нас курс сначала 5 лет стоит пА 8, а потом выстреливает до 40...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36
Puente написав:
От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
те кто покупают и продают валюту смотрят текущий курс на табло, а не на индекс инфляции, в этом секрет. Курсом управляет рынок, а у инфляции немонетарная природа, поэтому прямой зависимости между курсом и инфляцией нет. Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
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vitaliian
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
ПДВ сегодня налили на 864 млн.грн.
С начала месяца 4,73 млрд
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:02
vitaliian написав:
Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
почему не может?
они и так уже идут сюда.
мы становимся новой Швейцарией.
осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:05
twin написав:
От і склався пазл, все що нижче 25 викуповуй, все що вище шукай вихід, по ситуації
це помилкова думка
люди пишуть далі - 23 +-
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:11
uaprofi написав: vitaliian написав:
Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
почему не может?
они и так уже идут сюда.
мы становимся новой Швейцарией.
осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов
не припомню 18% в Швейцарских франках, а на сыре с часами можно значительно больше заработать. Наш путь продавать сырьё и макулатуру овгз, пока есть спрос. Потом в ход пойдёт земля.
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vitaliian
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Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
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