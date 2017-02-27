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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:34
у нас всё не так - у нас курс сначала 5 лет стоит пА 8, а потом выстреливает до 40...
Востаннє редагувалось asti в Сер 23 жов, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36
те кто покупают и продают валюту смотрят текущий курс на табло, а не на индекс инфляции, в этом секрет. Курсом управляет рынок, а у инфляции немонетарная природа, поэтому прямой зависимости между курсом и инфляцией нет. Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
ПДВ сегодня налили на 864 млн.грн.
С начала месяца 4,73 млрд
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:02
почему не может?
они и так уже идут сюда.
мы становимся новой Швейцарией.
осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
це помилкова думка
люди пишуть далі - 23 +-
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:11
не припомню 18% в Швейцарских франках, а на сыре с часами можно значительно больше заработать (имея соответствующие технологии и рынок сбыта). Пока что молоко покупаем в Польше. Наш путь продавать сырьё и макулатуру овгз, пока есть спрос. Потом в ход пойдёт земля.
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:17
Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо
А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.
П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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