Додано: Сер 23 жов, 2019 19:17

Автор77 написав: andrein написав: Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком.





А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -

как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,

что не может позитивно сказаться на стабильности.



Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,

что турбулентности на валютном рынке уже не будет.



Турбулентность будет.

И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.

И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.

Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы

доведут курс для начала - опять к 27.



На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.

Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей. А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,что не может позитивно сказаться на стабильности.Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,что турбулентности на валютном рынке уже не будет.Турбулентность будет.И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцыдоведут курс для начала - опять к 27.На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.

Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо...А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни...