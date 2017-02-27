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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2539254025412542>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 309
Не нижче 24.50
54%
168
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:34

  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
у нас всё не так - у нас курс сначала 5 лет стоит пА 8, а потом выстреливает до 40...
Востаннє редагувалось asti в Сер 23 жов, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36

  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...

те кто покупают и продают валюту смотрят текущий курс на табло, а не на индекс инфляции, в этом секрет. Курсом управляет рынок, а у инфляции немонетарная природа, поэтому прямой зависимости между курсом и инфляцией нет. Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00

ПДВ сегодня налили на 864 млн.грн.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:02

  vitaliian написав:Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.

почему не может?
они и так уже идут сюда.
мы становимся новой Швейцарией.
осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:От і склався пазл, все що нижче 25 викуповуй, все що вище шукай вихід, по ситуації


це помилкова думка
люди пишуть далі - 23 +-
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:11

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.

почему не может?
они и так уже идут сюда.
мы становимся новой Швейцарией.
осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов

не припомню 18% в Швейцарских франках, а на сыре с часами можно значительно больше заработать (имея соответствующие технологии и рынок сбыта). Пока что молоко покупаем в Польше. Наш путь продавать сырьё и макулатуру овгз, пока есть спрос. Потом в ход пойдёт земля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:17

  Автор77 написав:
  andrein написав:Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком. :)



А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент -
как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране,
что не может позитивно сказаться на стабильности.

Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то,
что турбулентности на валютном рынке уже не будет.

Турбулентность будет.
И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим.
И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается.
Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы
доведут курс для начала - опять к 27.

На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану.
Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.

:mrgreen:
Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ...
А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.
П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни... :roll:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час.
А потім про таку країну як наша будуть згадувати в літописах :) чи прийде інший Зе?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:00

  orest написав: :mrgreen:
Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ...
А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.
П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни... :roll:

У индикаторов рецессии на западных рынках есть свое мнение на этот счет...

Как у сырьевых фьючерсов, которые в последнюю декаду творят чудеса аккурат перед президентскими выборами в ЮС.
Востаннє редагувалось escobar в Сер 23 жов, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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