От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
у нас всё не так - у нас курс сначала 5 лет стоит пА 8, а потом выстреливает до 40...
Востаннє редагувалось asti в Сер 23 жов, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
те кто покупают и продают валюту смотрят текущий курс на табло, а не на индекс инфляции, в этом секрет. Курсом управляет рынок, а у инфляции немонетарная природа, поэтому прямой зависимости между курсом и инфляцией нет. Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
vitaliian написав:Шара для держателей гривны (получать 18% годовых при стабильном курсе) долго длиться не может, иначе все деньги мира прибежали бы к нам за сказочными проффитами.
почему не может? они и так уже идут сюда. мы становимся новой Швейцарией. осталось научиться только делать хороший сыр и открыть производство хороших часов
не припомню 18% в Швейцарских франках, а на сыре с часами можно значительно больше заработать (имея соответствующие технологии и рынок сбыта). Пока что молоко покупаем в Польше. Наш путь продавать сырьё и макулатуру овгз, пока есть спрос. Потом в ход пойдёт земля.
andrein написав:Наши олигархи уже 28 лет успешно доят страну, при этом не пуская сюда других капиталистов, т.к. вместе с ними придёт большой капитал и конец нашим олигархам. Умело лавируют между западом и востоком.
А, к слову, рассуждая о валютных курсах, мы упускаем такой момент - как очередную жесточайшую схватку олигархов между собой в стране, что не может позитивно сказаться на стабильности.
Тем кто ожидает молочные реки и кисельные берега наверное слишком рано отстегивать ремни и расчитывать на то, что турбулентности на валютном рынке уже не будет.
Турбулентность будет. И курса по 25 в обозримом будущем мы больше не увидим. И те кто расчитывает на то,что все устаканится на курсе 26 - наверное ошибается. Внутриолигархические разборки уже в ближайшие месяцы доведут курс для начала - опять к 27.
На кону стоят очень серьезные деньги, и то, что при этом имеет все шансы улететь курс людям на потоках глубоко по барабану. Бабки,бабки и еще раз бабки, а в какой обертке все эти разборки завернуты по большому счету значения не имеет.В конце супермаркета всегда касса, и расчет произойдет за счет - курса нацвалюты,экономики, макроэкономических показателей.
Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР... Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ... А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо. П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав: Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР... Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ... А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо. П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни...
У индикаторов рецессии на западных рынках есть свое мнение на этот счет...
Как у сырьевых фьючерсов, которые в последнюю декаду творят чудеса аккурат перед президентскими выборами в ЮС.
Востаннє редагувалось escobar в Сер 23 жов, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.